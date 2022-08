Analyste SOC N2

août 2022 par Elite Cyber Group

ANALYSTE REFERENT SOC N2





Notre client propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. Ces activités, qui regroupent radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d'information

critiques et cybersécurité, répondent aux besoins de marchés où l'utilisation des nouvelles technologies numériques est déterminante.



Notre client intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en passant par le soutien logistique et les services associés.

Leurs équipes de l'activité Systèmes d'information critiques et cybersécurité fournissent des services et des solutions globales optimisant la performance, la résilience et la sécurité des systèmes d'information afin de faire face aux ruptures technologiques et aux cybermenaces.





Profil



- Titulaire d'un BAC+5 (École d'ingénieurs ou université avec spécialisation dans le domaine de l'informatique), vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience en tant qu'analyste SOC.

- Les qualités requises pour réussir dans cette fonction sont votre rigueur et organisation, votre capacité à communiquer avec des interlocuteurs divers, votre adaptabilité et votre autonomie.

- Une connaissance de l'outil QRADAR est un plus.



MISSIONS



Vous interviendrez au sein d'une équipe dynamique dans le cadre de projets critiques (en environnement de production) liés au maintien de l'équilibre du système économique français.



Vos principales missions seront :



▪ Qualifier et analyser les alertes de sécurité issues du SIEM

▪ Mener les investigations

▪ Gérer les incidents de sécurité

▪ Élaborer les plans d'actions de remédiation

▪ Automatiser les tâches récurrentes du SOC

▪ Participer à l'amélioration continue et à l'optimisation des règles de détection du SIEM

▪ Effectuer le reporting



N'hésitez pas à me partager votre CV : Marva.h@elitecyber-group.com

Date annonce : 09/08/2022

Date de debut : 09/08/2022

