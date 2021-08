Analyste SOC N2

août 2021 par Elite Cyber Group

la détection des incidents de sécurité de niveau 2

l'analyse des incidents et des signalements

la préconisation de mitigation et de remédiation

le suivi des actions engagées jusqu'à leur résolution

l'analyse des traces de compromission et l'inforensic.

EliteCyber accompagne actuellement un opérateur télécom spécialisé dans le BtoB depuis 20 ans.Ils interviennent aussi bien en France qu'à l'international, principalement sur des environnements complexe chez tout type de clientsC'est une référence en france et à l'international sur les problématiques de mobilité et de télécommunication, ceci étant leur premier métier.Même s'ils possèdent 20 ans d'expérience ce n'est que depuis 2018 qu'ils ont commencé à intervenir sur les problématiques cyber et possède un SOC en interne depuis fin 2019.Le SOC étant en pleins développement ils recherchent actuellement un Ingénieur SOC N2/N3 pour rejoindre leur équipe.Cette personne devra assurer le contrôle de la sécurité d'accès au système d'information, la gestion des incidents de sécurité et décliner la politique de la sécurité de leur client.Il assurera au quotidien les activités de contrôle et de sécurité menées pour:Compétences requisent:Traitements et résolution des Incidents N2 et N3 (Analyse malware, ...., rapports ou Comptes-rendus sur incidents, reporting)Surveillance : exploiter outils de surveillance ou rapports qui viennent de données et prise en compte d'éléments de vulnérabilité venant de l'extérieur (ANSSI, CERT,...)Administration des outils développés en interneEnvironnement technique :Firewall : EDR ; Bastion ; AD ; Office 365 ; SIEM : SPLUNKFrance Paris CSIRT RIS réponseàincidents incidentresponse forensics investigations SOC Security-operation-centre CSIRT computer-security incident-response-team CERT computer-emergency-response-team CyberSOC Centre-de-cybersecurité Managed-security-services firewall IPS SIEM Incident-response Incident-management data-leak CTI Cyber-threat intelligence forensics Vulnerabilities scans cybersecurity network-security CISSP CISM GIAC-GSE GCIH GCFA MCAFFE PALO-alto checkpoint cisco cisco-asa cyberark IBM-Qradar sandboxing ids/ips thehive SIM vulnerabilities vulnérabilités cyberdefense securité-offensive hacking ethical-hacking Risk-assesment risk-management security-architecture security-developement Incident-management Forensics Investigations Insurance Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy

Salaire : 60k€/70k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...