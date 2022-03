Analyste SOC L3

mars 2022 par Elite Cyber Group

- Effectuer une enquête et une escalade pour les menaces ou incidents de sécurité complexes ;

- Définir les exigences des outils pour améliorer les capacités du SOC ;

- Mettre en œuvre des systèmes de sécurité en spécifiant des méthodologies de surveillance et d'alerte de détection d'intrusions ;

- Diriger le déploiement et la configuration sécurisée des logiciels utilisés au sein du SOC ;

- Fournir un soutien technique en assurant un rôle de mentor pour les autres analystes ;

- Intervenir sur les incidents urgents et complexes ;

- Remplir et publier la documentation et communiquer efficacement les spécifications.

Pour un de nos clients grands compte en cyber sécurité nous recherchons un Analyste SOC N3.Objectifs:Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.La Cyberdéfense vous passionne ?Au sein d'un SOC, vous assurez la sécurité défensive d'un périmètre client et devenez un acteur majeur de sa cyberdéfense. À ce titre, vous serez en charge de :De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en sécurité des SI. Vous avez travaillé dans le domaine de la réponse aux incidents, de leur traitement et des opérations de sécurité. Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine du SIEM et l'environnement Cloud vous est familier.En interface client, vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit en anglais. Bon communicant, vous savez vous positionner en team leader auprès d'une équipe et savez encourager le partage de connaissances.

Salaire : 50000

Date annonce : 07/03/2022

Date de debut : 07/03/2022

