Analyste Cybersécurité SOC

mai 2021 par Elite Cyber Group

La société : Mon client est un leader dans le conseil et la transformation digitale des entreprises. Vous ferez partie d’une équipe de cybersécurité à Toulouse. Votre mission alternera entre...

Répondre aux incidents de sécurité en collectant, analysant, préservant les preuves numériques et en veillant à ce que les incidents soient enregistrés et suivis

Fournir des recommandations de sécurité

Améliorer le SOC (alertes, rapports, modèles, scripts d'automatisation, chasse aux menaces ...)

Veille numérique continue pour être au courant des tendances des attaques

Diplômé d'un Master

Expérience avec divers outils SOC (SIEM: Splunk / RSA SA / QRadar, Wireshark, sandbox de malwares ...)

Connaissance des tactiques, techniques, procédures des attaquants

Connaissance des vecteurs d'attaque courants et des vulnérabilités

Connaissance des technologies de sécurité réseau et des formats de journaux

Connaissance d'un langage de script pour l'automatisation et les recherches complexes

La société :Mon client est un leader dans le conseil et la transformation digitale des entreprises. Vous ferez partie d'une équipe de cybersécurité à Toulouse.Votre mission alternera entre l'intervention sur site des clients du SOC et le travail au centre. Le centre recouvre l'ensemble des compétences en Cybersécurité (Gouvernance, Risque, Audit, Conformité, Design, Data Science, Architecture, Intégration, Opérations). Mon client couvre toutes sortes de technologies numériques (Microsoft, Linux, Clouds AWS Azure Google, Java Python .Net, TCP / IP SSL SSH S-MIME, Ansible Terraform, Spark Hadoop Splunk ELK, Docker VMWare OpenStack, Machine Learning, GIT ...).Avec environ 200 personnes expertes dans plusieurs domaines de la cybersécurité pour une vingtaine de clients, le centre de Toulouse est l'un des plus grands d'Europe. Au sein d'un large panel de secteurs Aéronautique, Banque, Energie, Fabrication, ... vous aurez la chance de vous déplacer dans des domaines de cybersécurité pour plusieurs types des clients.Vos missions:Votre profil:

Salaire : 40K-60K

Date annonce : 31/05/2021

Date de debut : 31/05/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...