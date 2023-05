Analyse der RedLine Stealer Malware

Mai 2023 von Alon Schwartz, Security Analyst bei Logpoint

RedLine Stealer tauchte erstmals im März 2020 auf. Genutzt wurde sie in der Vergangenheit immer wieder von den inzwischen aufgedeckten Mitgliedern der Lapsus$-Gruppe, wird aber auch immer noch in Darknet-Foren für wenige Hundert Euro angeboten. Bei diesem Stealer handelt es sich um ein leistungsfähiges Tool zum Sammeln von Anmeldedaten aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Webbrowser, FTP-Clients, E-Mail-Apps, Steam, Instant-Messaging-Clients und VPNs. Darüber hinaus kann die Malware Authentifizierungs-Cookies und Kartennummern sammeln, die in Browsern, Chat-Protokollen, lokalen Dateien und sogar Kryptowährungs-Wallet-Datenbanken gespeichert sind.