Analyse de Chainalysis concernant le hack de Nomad Bridge

août 2022 par Chainalysis

Chainalysis revient en détail sur les protocoles des bridges cross-chain, expose leurs vulnérabilités et recommande des actions que l’industrie peut entreprendre afin d’assurer la sécurité du protocole. Voici les principaux points à retenir :

• Les ponts sont désormais la principale cible des pirates informatiques liés à la Corée du Nord. Chainalysis estime qu’un milliard de dollars en cryptomonnaies ont été volés à partir de ponts et d’autres protocoles DeFi.

• Les bridges constituent une cible intéressante pour les hackers car ils ont souvent un point de stockage central qui garantissent les actifs “bridged” sur la blockchain recevant les fonds.

• Des mesures de sécurité sont nécessaires pour aider les organisations les plus vulnérables aux attaques. Dans ce cas, les bridges doivent investir dans des mesures de sécurité et des formations pour évaluer les risques et les signaux d’alerte.