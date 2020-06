An2v - Visioconférence du mardi 16 juin 2020 " Comment assurer la cybersécurité de nos dispositifs de sûreté ? " 14 heures à 16 heures 30

juin 2020 par Marc Jacob

PROGRAMME

13 heures 45 : Ouverture de la salle d’attente.

14 heures : intervention de Dominique LEGRAND, Président de l’AN2V.

14 heures 15 - Table ronde 1 - Approche globale de la cybersécurité : Quels sont les acteurs du marché de la cyber ? Les organismes et les outils proposés.

• M. Christophe REVILLE - AN2V

« Cybersécuriser la sûreté : Quelles nouvelles réponses face aux nouvelles menaces ? »

• M. Éric HAZANE - ANSSI

« Pourquoi l’ANSSI devient incontournable dans nos métiers de la sûreté électronique ? »

• M. Philippe CONCHONNET - Vice-Président CLUSIR ARA

« Quel rôle le CLUSIR peut-il avoir en tant qu’acteur de la sécurité ? »

• Général Xavier GUIMARD - Chargé de mission Direction Numérique des Armées MinArm

« Expérience d’une grande infrastructure sécurisée via OpenSource (Gendarmerie nationale). »

• M. Philippe GENDREAU - HEXATRUST (sous réserve)

« Nouvelles cybermenaces sur les grands événements publics et les sites sensibles via les dispositifs de sûreté électronique. »

• M. Yoann KASSIANIDES - ACN (sous réserve)

« Cybersecurity Act : Comprendre le nouveau rôle de l’ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) sur les 5 prochaines années. »

15 heures 15 - Table ronde 2 - "Approche pratique de la cybersécurité : Quelles solutions déployer selon le domaine concerné et quelle conduite tenir ? Réseaux LAN / WAN / radio, serveurs et PC, applications, caméras, UTL, IoT … RETEX

• M. Christophe MEZA - United Technologies

« Vers une approche globale de la cybersécurité. »

• M. Pierre MANGERET - Ascot Insurance Lyon

« Comment survivre financièrement à une cyber-rançon ? Quel rôle peut et doit avoir un assureur ? »

• M. Didier SPELLA - SAS MIRAT DI NERIDE

« Sûreté et cybersécurité : un nouveau paradoxe ? (augmentation de la sécurité vs accroissement des risques ?) »

• M. Marc PICHAUD - JustDoIp

« Sûreté dans les Smartcity ou les sites privés : Les failles cyber sont dans les détails ! »

• M. Patrice FERRANT - MOBOTIX

« Cyber-résilience des caméras : le chaînon manquant des architectures vidéo ? »

• Patrick CASON - SIGFOX

« En quoi les IoT peuvent permettre une approche holistique de la cybersécurité ? »

• M. Philippe TEYSSIER - AN2V

« Synthèse des présentations : quels points essentiels à retenir ? »

16h15 à 16h30 : Echanges avec les participants.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Utilisateurs publics et privés de dispositifs de sûreté, journalistes, institutionnels, police, gendarmerie... L’inscription est libre.

• Une adresse mail avec un nom de domaine professionnel est exigée à l’inscription.

• Les informations de connexion vous seront communiquées après inscription.

• Un test de connexion est proposé le lundi 15 juin à 14 heures pour les inscrits qui souhaitent vérifier leur configuration avant la réunion.

Fournisseurs de solutions de sûreté : une adhésion préalable à notre association est requise pour participer. Contactez-nous pour connaître les modalités d’adhésion !

CONTACT

Rémi Fargette

Directeur général

06 28 45 04 27