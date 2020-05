An2v - Visioconférence du mardi 16 juin " Comment assurer la cybersécurité de nos dispositifs de sûreté ? " 14 heures à 16 heures 30

mai 2020 par Marc Jacob

La mutualisation des infrastructures et des systèmes, la convergence interservices et le partage des informations au sein d’une collectivité, ou d’une entreprise, engendre une interconnexion organisationnelle et technologique sujette à des attaques cyber de l’intérieur comme de l’extérieur.