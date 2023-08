Amazon Web Services (AWS) annonce une nouvelle option d’infrastructure avec le déploiement de zones locales dédiées

août 2023 par Marc Jacob

Les zones locales dédiées sont entièrement gérées par AWS, conçue pour une utilisation exclusive par un client ou une communauté, et placée dans un lieu ou un centre de données spécifié par le client pour aider à se conformer aux exigences réglementaires. Elles peuvent être peuvent être gérées par le personnel local d’AWS et offrent les mêmes avantages que les zones locales, tels que l’élasticité, l’évolutivité et la tarification à l’usage, avec en plus des fonctions de sécurité et de gouvernance. Ces fonctions comprennent la surveillance de l’accès aux données et des programmes d’audit, des contrôles pour limiter l’accès à l’infrastructure aux comptes AWS sélectionnés par le client, et des options pour renforcer l’habilitation de sécurité ou d’autres critères pour le personnel d’exploitation AWS local.