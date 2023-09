Amaury ORTEGA est nommé pour développer les ventes de la Business Unit Cybersécurité de NTT Ltd France

septembre 2023 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la nomination d’Amaury Ortega au poste de Manager Business Development Cybersecurity au sein de NTT Ltd. France.

Amaury Ortega a pour mission de structurer et de faire croître la stratégie de cybersécurité, en mettant en avant les services de l’entreprise auprès des clients, des partenaires technologiques de NTT Ltd., et sur le marché. En collaborant avec les parties prenantes internes et externes, Amaury Ortega joue un rôle clé dans la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité, contribuant ainsi à renforcer la réputation de NTT Ltd. en tant qu’expert en la matière.

Précédemment Cybersecurity Sales Specialist au sein de NTT Ltd. depuis 2022, Amaury Ortega a également exercé le même poste chez Capgemini de 2018 à 2022.

De 2016 à 2018, il a notamment travaillé en tant que consultant recrutement IT à Londres dans deux cabinets, Eurostaff et Montreal Associates. Ces expériences à l’étranger ont renforcé sa capacité à collaborer avec des équipes multiculturelles et à s’adapter efficacement aux défis propres à chaque marché.