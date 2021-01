Amagi choisit le réseau de GTT pour délivrer ses services de diffusion dans le cloud

janvier 2021 par Emmanuelle Lamandé

Amagi transforme la manière dont l’industrie des médias et de la diffusion audiovisuelle livrent leurs contenus aux téléspectateurs du monde entier. Ses services aident ses clients à opérer la transition d’un modèle d’opération physique avec du contenu hébergé sur site à une approche cloud flexible et sécurisée via l’infrastructure cloud agile d’Amagi, qui leur permet de créer et de distribuer des canaux de diffusion linéaires de qualité professionnelle en direct.

Srinivasan KA, co-fondateur d’Amagi, commente : “L’industrie de la diffusion audiovisuelle connaît une révolution qui s’est accélérée l’année dernière avec l’arrêt soudain du travail en bureau. La plateforme cloud d’Amagi permet aux clients des médias de gérer leurs opérations de diffusion à distance dans le cloud, leur offrant une plus grande flexibilité sans compromettre ni la visibilité ni le contrôle. Les services de réseau dans le cloud de GTT garantissent à nos clients un accès direct sécurisé dans notre plateforme cloud et leurs contenus bénéficient de la faible latence et de la haute résilience du réseau mondial Tier 1 de GTT.”

GTT fournit à Amagi :

• Diverses connectivités Ethernet entre Londres et les principaux opérateurs TV en Europe et aux Etats-Unis

• Une connectivité directe dans le réseau vidéo mondial de GTT, qui offre plus de 100 PoP vidéos et une qualité de service à 100% sur son infrastructure pour une transmission haute résolution à faibles niveaux de latence et de jitter

• La possibilité de réserver de manière occasionnelle des services vidéo entre les nœuds de diffusion de programmes d’Amagi à Londres et des sites mondiaux de grande renommée, tels que les grands studios de télévision, les stades et les stations satellites de liaison descendante

• Un accès Internet Tier 1 dédié pour les nœuds de diffusion de programmes d’Amagi à Londres et Amsterdam, permettant un accès distant à son SaaS hébergé dans le cloud public