Altran renforce sa plateforme edge computing ENSCONCE

août 2020 par Marc Jacob

Altran annonce apporter des améliorations à sa plateforme Edge Computing, ENSCONCE. La plateforme intègre désormais le logiciel Open Network Edge Services Software (OpenNESS), une boîte à outils open-source développée par Intel, ainsi que d’autres solutions technologiques d’Intel. La plateforme supporte de multiples fonctionnalités, incluant des accélérateurs et des éléments logiciels pour le développement rapide de solutions Multi-Accès Edge Computing (MEC). Grâce à cette intégration, les ressources de l’infrastructure seront en mesure d’améliorer les performances de calcul et d’I/O, et de réduire la latence du réseau.

La plateforme ENSCONCE d’Altran peut être installée dans des micro-centres de données proches du réseau d’accès, des points d’agrégation, des centres de données régionaux et des bureaux centraux, réduisant ainsi les obstacles rencontrés par les développeurs d’applications pour héberger leurs applications périphériques. La plateforme offre aux développeurs plusieurs fonctionnalités, notamment le développement d’applications en périphérie à faible latence via des kits de développement logiciel (SDKs). Le SDK fournit des applications en périphérie à la demande ; il permet d’explorer les déploiements en périphérie, orchestre les applications sur les différents réseaux d’opérateurs, surveille et gère les applications tout au long du cycle de vie.

L’intégration des micro-services OpenNESS à la plateforme ENSCONCE permettra d’accélérer la commutation virtuelle. OpenNESS est une boîte à outils de logiciels open source MEC, qui permet aux plateformes en périphérie d’intégrer et de gérer des applications et des fonctions avec une agilité semblable à celle du cloud, sur tout type de réseau. Fondé sur une architecture de micro-services, OpenNESS fournit des briques de construction hautement optimisés qui peuvent être agencés dans des applications et services de plateforme périphérique de nouvelle génération. Avec OpenNESS, ENSCONCE est en mesure de fournir des interfaces uniformes pour les réseaux mobiles 4G et 5G, et maximisera les fonctionnalités avancées des processeurs et des accélérateurs Intel Xeon, afin d’améliorer les performances de calcul, d’I/O, et de réduire la latence du réseau.

Avec OpenVINO, les applications de la plateforme ENSCONCE peuvent exécuter des inférences à faible latence sur divers accélérateurs d’IA, notamment les processeurs Intel Xeon Scalable, les unités de traitement Intel Movidius Vision (VPU), les FPGA (Field Programmable Gate Arrays) Intel et les accélérateurs neuronaux. Il fournit également une bibliothèque de modèles d’inférence optimisés pour la vision artificielle et pour d’autres domaines.

Altran et Intel travaillent également en collaboration avec un consortium d’opérateurs de réseau, de fournisseurs de technologies et la GSMA, afin de créer une plateforme périphérique multi-opérateurs. La plateforme opérateur GSMA permettra aux opérateurs de fournir collectivement des services en périphérie aux utilisateurs finaux, où qu’ils se trouvent. Altran et Intel développent conjointement une plateforme périphérique mondiale multi-opérateurs (fonctionnant avec ENSCONCE), qui répondra aux exigences de la plateforme opérateur GSMA, et qui sera présentée prochainement comme démonstrateur sur des sites gérés par les opérateurs.

Le marché mondial de l’edge computing, devrait croître de plus de 37% pour atteindre 43,4 milliards de dollars en 2027, selon un rapport de mars 20201 de Grand View Research.