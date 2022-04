Altiad se rapproche d’Optimind

avril 2022 par Marc Jacob

Optimind annonce l’acquisition au 29 mars 2022 de la société de conseil Altiad pour renforcer sa practice Risk Management et ainsi former l’acteur de référence en Gestion des Risques, Finance & Conformité pour les établissements financiers, organismes assureurs et grandes entreprises.

Créé en 2007, Altiad est un cabinet de conseil qui accompagne principalement les fonctions transversales Risques & Finance et les fonctions métiers des marchés de capitaux auprès du secteur bancaire. Ses profils experts interviennent sur les enjeux règlementaires et data, incluant la gestion des risques de marché et de crédit, la mise à niveau des systèmes d’information et la transformation des fonctions Risques, Finance et Conformité.

Avec l’intégration d’Altiad au sein de sa practice Risk Management, Optimind renforce et complète son offre en constituant une équipe de 75 consultants experts capables d’apporter un accompagnement global (conseil/intégration/maîtrise) sur l’ensemble des typologies de risques des grandes entreprises, autour de 4 piliers clefs : Risques & Contrôles, Conformité, SI Gestion Risques & Finance, Data & Cybersécurité.

Benoît Sommier, Gilles Rauch et Mustapha Ninia les associés d’Altiad, rejoignent avec leur équipe la practice Risk Management d’Optimind, au côté d’Alain Le Corre, partner de la practice chez Optimind depuis 2015.