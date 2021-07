Alteryx et PwC étendent leur partenariat stratégique

juillet 2021 par Marc Jacob

Alteryx, Inc. annonce l’expansion mondiale de son partenariat avec PwC en tant que « Global Elite Partner », associant les capacités en automatisation de l’analytique et en Data Science d’Alteryx aux services et technologies de PwC pour aider à accélérer la transformation des organisations dans les régions Asie-Pacifique (APAC) et Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Alteryx et PwC ont formé cette alliance en février 2020, ce qui a permis de faire progresser les efforts de formation et les projets de transformation numérique aux États-Unis, et ainsi d’être optimiste quant aux premiers succès dans les régions EMEA et APAC.

L’automatisation de l’analytique d’Alteryx associée au conseil, à l’expérience numérique et à la présence sur le marché de PwC place les deux organisations à l’avant-garde de l’accélération de la transformation numérique des grandes entreprises à l’échelle mondiale. Parmi les avantages et les points forts de ce partenariat étendu, on retrouve :

Croissance et innovation mondiales : Les entreprises de différents secteurs (commerce, santé, finance…) peuvent accélérer leur croissance grâce à l’automatisation, l’analyse et la transformation, ainsi que résoudre les problèmes complexes de traitement des données pour un impact commercial plus fort.

Des résultats commerciaux plus rapides : Les organisations internationales sont en mesure de développer et d’exécuter leur propre stratégie de transformation numérique grâce à des solutions conçues pour aider à obtenir des résultats en moins de temps et d’efforts.

Le partenariat s’est maintenant étendu aux pays des régions Amériques, APAC et EMEA, y compris : Le Canada, l’Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, le Royaume-Uni, la Slovaquie et l’Afrique du Sud. D’autres pays s’ajouteront progressivement à la liste.