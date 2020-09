Alsid nomme Jean-Louis Baffier au poste de Directeur Général

septembre 2020 par Marc Jacob

Jean-Louis rejoint Alsid après avoir travaillé pour la licorne américaine Algolia, où il a occupé le poste de directeur de revenus. La société a triplé son chiffre d’affaires en deux ans et a obtenu un investissement de 110 millions de dollars, grâce à une levée de fonds de série C. Il a précédemment occupé des postes de direction chez Microsoft, Salesforce et Oracle.

La nouvelle coïncide avec l’installation aux États-Unis du PDG et co-fondateur d’Alsid, Emmanuel Gras, et du CMO Jérôme Robert, pour continuer à stimuler la croissance d’Alsid dans le pays.

Jean-Louis rejoint Alsid après avoir occupé le poste de directeur de revenus au sein de la start-up américaine Algolia. Il a aidé la société à traverser deux années d’hyper-croissance et d’expansion mondiale, au cours desquelles le chiffre d’affaires d’Algolia a triplé. Il a également supervisé une restructuration des activités nord-américaines et une expansion sur le marché japonais. Les réalisations et la stratégie de l’entreprise ont été validées par une levée de fonds de série C de 110 millions de dollars, annoncée en octobre 2019.

Auparavant, Jean-Louis a travaillé chez Microsoft en tant que directeur général, chargé du développement de l’activité Enterprise en France. Avant cela, il a passé sept ans chez Salesforce à gérer l’hyper-croissance de la région EMEA. Jean-Louis a commencé sa carrière chez Oracle où il a travaillé pendant 15 ans à différents postes techniques et de gestion, pour finalement devenir directeur avant-vente d’Oracle Fusion Middleware, comprenant la gestion de sécurité et d’identité des gammes de produits.

Le climat d’exploitation difficile causé par le COVID-19 n’a pas réussi à retarder les calendriers de développement et de sortie d’Alsid. Et pour cause, la société a lancé la version 2.7 d’Alsid for AD, en juillet 2020. Basée sur le Cloud, la solution d’Alsid fonctionne sans agent et ne nécessite aucun privilège pour la surveillance et la sécurisation en temps réel des domaines Active Directory. Elle fournit aux utilisateurs des données contextuelles, précises et pertinentes pour adapter et améliorer en permanence la sécurité de leur AD.