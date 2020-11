Alsid dévoile son opération « Alsid for Charity »

novembre 2020 par Marc Jacob

Alsid présente son opération « Alsid for Charity », à travers une campagne anti-goodies, en partenariat avec des associations caritatives internationales. Goodies / (ˈɡʊdɪz) / n. : Vous êtes trop poli pour le refuser jusqu’à ce que vous le jetiez secrètement dans un sac poubelle, qui finit dans le ventre d’un poisson, qui coule au fond de la mer, perturbe une plaque tectonique, déclenche une éruption volcanique et accélère le changement climatique.

Et pourtant, l’acheminement d’un simple goodie, traversant plus de deux océans, génère à lui seul 250g de CO2.

Pour prendre le contre-pied des habitudes marketing établies et afin de penser davantage à la planète, Alsid a fait le choix de limiter son utilisation de plastique en proposant une alternative « anti goodies » : remplacer les objets publicitaires par la valorisation d’actions en faveur d’un monde plus respectueux de l’environnement.

Alsid proposera désormais à ses clients, prospects et partenaires la possibilité de soutenir les Organisations Non Gouvernementales (ONG) Doctors of the World, Electronic Frontier Foundation, Handicap international et Planète Urgence .

A travers la distribution d’un simple QR code, donnant accès à un formulaire à remplir en quelques clics, les cyber donateurs pourront choisir de soutenir numériquement l’ONG de leur choix. Alsid s’engage alors à reverser 1 dollar.