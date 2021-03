Allianz Partners obtient le niveau 3 de la certification TISAX

mars 2021 par Marc Jacob

Allianz Partners a obtenu la certification TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), norme créée par la VDA (association de l’industrie automobile allemande). Elle garantit le plus haut niveau possible de protection des informations et du savoir-faire contre la montée en puissance des cyberattaques.

Alors que TISAX s’impose comme le standard de référence dans l’industrie de l’automobile, les équipementiers du monde entier sont de plus en plus nombreux à réclamer cette certification, conçue pour assurer une reconnaissance mutuelle des évaluations de sécurité de l’information entre les entreprises sur ce secteur. En partageant leurs résultats en ligne sur TISAX, les sociétés telles qu’Allianz Partners permettent aux équipementiers de vérifier les garanties que leur offrent leurs fournisseurs en termes d’intégrité et de protection des données.

À la suite des évaluations en ligne et sur site réalisées par les auditeurs, Allianz Partners a obtenu le plus haut niveau de certification (niveau 3). Cette norme confirme les compétences du Groupe à traiter des données hautement confidentielles et à gérer la sécurité dans de nombreux domaines : sécurité de l’information, process RH, continuité opérationnelle, gestion des accès et des identités et conformité au RGPD.

Cette certification confirme l’engagement total d’Allianz Partners en matière de protection et de confidentialité des données, y compris le traitement sécurisé des données bancaires faisant parti des priorités du Groupe. En effet, depuis plus de 10 ans, Allianz Partners veille à la conformité de ses activités mondiales avec les normes de l’industrie des cartes de paiement (PCI).

Allianz Partners est prêt à entamer d’autres évaluations TISAX pour d’autres entités à commencer par la division santé internationale du groupe à Dublin en Irlande.