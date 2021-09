Alliance of Digital Builder lance son offre 360 d’Audit Cybersécurité

septembre 2021 par Marc Jacob

L’ESN française et hybride, Alliance of Digital Builder (AODB) lance une offre unique d’Audit Cybersécurité. Cette solution adaptée aux besoins des entreprises a pour ambition de renforcer les bonnes pratiques en matière de protection des données.

Cyberattaque : un enjeu majeur pour les entreprises

La transformation numérique des entreprises souligne l’importance des questions liées à la cybersécurité.

En effet, 57 % des entreprises ont déclaré en 2020 avoir été la cible de cyberattaques. En constante augmentation, la cybercriminalité représente un enjeu majeur pour les entreprises quelque soit leur taille. On estime ainsi que dans 20% des cas, la cyberattaque a exploité une vulnérabilité dans une application web.

Dans ce contexte, l’audit de performance des outils de cybersécurité s’avère être une solution préventive majeure pour les entreprises. C’est pour répondre à ces enjeux que AODB propose une gamme complète d’Audit des plateformes web. Véritable outil de prévention et d’accompagnement, cette solution unique permet aux entreprises de réduire leur vulnérabilité et de se prémunir contre les failles de sécurité de tous types.

Une solution d’accompagnement sur-mesure

Au travers d’une méthodologie éprouvée, AODB fournit une solution 360° qui s’articule autour de 3 axes : Cybersécurité, Performance et RGPD. AODB propose ainsi un audit complet qui prend en compte à la fois l’architecture intégrale, le fournisseur cloud lié à l’infrastructure ou au code pratiqué custom ou communautaire. A l’issue de chaque audit des solutions adéquates sont proposées pour la mise en place d’une nouvelle architecture.

Trois types d’audit sont accessibles :

Audit de Cybersécurité Digitale à 360°

• Audit de votre architecture. Vérification du respect du principe de Security-By-Design.

• Audit de tous vos Endpoints (microservices).

• Audit de votre Cloud et de vos serveurs hébergeant l’application.

• Audit de votre PCA/PRA .

• Audit de vos solution CMS/CMF (Code et configuration)

Audit de Performance à 360°

o Audit de performance front (mobile et desktop) : gestion des assets et code HTML.

o Audit de performance back : serveur, tâches planifiées. _o Audit de vos temps de chargements LCP (Largest Contentful Paint)

o Audit de l’interactivité Front-End FID (First Input Delay) _o Audit de la stabilité Front-End CLS (Cumulative Layout Shift)

Audit RGPD/ePrivacy à 360°

• Identification de la base légale sur laquelle repose la collecte de données de votre organisation.

• Vérification de tous les points clés composant le RGPD.

• Rédaction d’un rapport pour chaque points clés accompagné d’un plan d’action priorisé permettant la mise à niveau.