Allentis

février 2021 par Marc Jacob

Contact : info@allentis.eu

Année de création : 2011

Activités :

• Sécurité : systèmes NDR de détection de menaces.

• Performance : systèmes NPMD d’analyse de la performance applicative et réseau.

• Infrastructure réseau : composants et systèmes de réplication de trafic.

• Services : audits de performance et d’incidents, support aux utilisateurs, études R&D.

Description du produit phare pour 2021 :

Qe-Secure est la solution allentis de détection de menace de type NDR. Elle se distingue par une capacité unique de traitement des évènements de sécurité, permettant aux opérateurs un gain de temps considérable dans la détection et la compréhension des évènements de sécurité.

Qe-Secure a reçu en février 2021 le label France Cybersecurity qui consacre la solution conçue et développée en France par une entreprise dynamique et innovante reconnue par le marché.

Adresse du site Internet : www.allentis.eu

Services proposés sur ce site : informatif

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

allentis est la PME française leader dans la chaine complète des systèmes de contrôle de la performance et de la sécurité pour les échanges en réseau de flux de données. Elle a conçu et fabrique les systèmes QE d’analyse de flux, la gamme TAPICS de réplication de trafic. La société commercialise les gammes de produits suivantes :

• Sécurité : système de détection Qe-Secure, et boitiers TAPs TAPICS qualifiés élémentaire par l’ANSSI.

• Infrastructures réseau : boitiers taps TAPICS, taps virtuels vTAPICS, diodes réseau dTAPICS, agrégateurs de trafic TAPICS et ARISTA.

• Performance des applications et réseau : systèmes Qe-Streams d’analyse des flux IP, systèmes Qe-Flows de collecte des flux Netflow, systèmes Qe-Packets de capture massive de données, système Qualevent de surveillance des infrastructures, distribution de la solution ExtraHop.

allentis est un partenaire technologique privilégié des grandes entreprises et organisations françaises et européennes. Sa gamme de produits sécurisés TAPICS bénéficie de la qualification élémentaire de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et d’identifications OTAN et CIMD du Ministère des Armées.

allentis a installé plus de 2000 systèmes en France et à l’exportation.

https://www.allentis.eu/