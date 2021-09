Alkira et Check Point Software Technologies annoncent une alliance technologique

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

La plateforme CloudGuard de Check Point fournit une sécurité cloud-native avec prévention avancée des menaces pour toutes les ressources et charges de travail, qui permet aux clients de déployer dans le cloud une sécurité robuste identique à celle à laquelle ils sont habitués avec les systèmes on-premise. Alkira apporte un réseau cloud en tant que service à haute performance avec infrastructure virtuelle mondiale, routage avancé, insertion de service intelligente et mise à l’échelle automatique dynamique, qui simplifie la configuration et l’exploitation pour les déploiements de gestion de réseau et de sécurité cloud d’entreprise.

Alkira Cloud Services Exchange® (CSX) automatise entièrement la mise à disposition, la gestion des licences, l’insertion de service, la mise à l’échelle et la surveillance de l’état de santé des passerelles de sécurité réseau CloudGuard. Alkira insère de manière transparente les passerelles CloudGuard à n’importe quel point dans le backbone de cloud mondial Alkira, ce qui fournit des contrôles de sécurité avec état pour tout trafic d’application on-premise, cloud ou Internet. Alkira permet aux clients de découpler CloudGuard des fournisseurs de cloud, ce qui fournit une architecture de sécurité multi-cloud plus efficace.

Check Point CloudGuard peut être mis à disposition rapidement dans un ou plusieurs Alkira Cloud Exchange Points (CXP) répartis à travers le monde afin d’appliquer des règles de sécurité pour le trafic d’application dans tout ensemble de nœuds finaux raccordés au backbone de cloud mondial Alkira. Une fois CloudGuard mis à disposition dans un CXP Alkira, il peut fournir :

des règles de sécurité vers et entre les clouds publics ;

des services de pare-feu avec état hébergés en cloud pour les filiales et les data centers ;

des accès Internet régionalisés pour un accès sécurisé des applications SaaS ;

un environnement DMZ cloud pour les applications connectées à Internet ;

des services d’application cloud partagés pour les partenaires et les fusions-acquisitions.

Le gestionnaire de règles visuel d’Alkira simplifie la configuration, la définition de la portée et l’inspection des règles, et il rationalise l’audit aux fins de garantie ou de conformité. L’approche d’Alkira basée sur l’intention route sélectivement le trafic vers les pare-feux en fonction du besoin, améliorant l’efficience de l’utilisation des pare-feux et optimisant les performances du réseau. Les clients ont le choix entre les modèles de licence BYOL (bring-your-own licence) et PAYG (pay-as-you-go).

Check Point offre une architecture de sécurité multi-niveau qui protège les informations du cloud, du réseau et des appareils mobiles des entreprises, et un système de gestion de la sécurité complet et intuitif à point de contrôle unique. CloudGuard est disponible sur la marketplace de services réseau Alkira.