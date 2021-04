Alkira Network Cloud sécurise le passage des clients Microsoft à Azure

avril 2021 par Marc Jacob

Alkira® annonce une collaboration étroite avec le programme Microsoft for Startups, un groupe trié sur le volet d’entreprises émergentes choisies par Microsoft pour les bénéfices qu’elles apportent aux clients Microsoft Azure dans leur parcours vers le cloud. Ces start-ups triées sur le volet bénéficient d’un partenariat de croissance et d’un soutien d’écosystème de Microsoft avec un accès à des opportunités techniques, commerciales et marketing ainsi qu’aux dirigeants. Alkira a également annoncé qu’Alkira Cloud Services Exchange (CSX) – cœur de sa plateforme Network Cloud – était maintenant disponible sur la place de marché Azure.

La plateforme Alkira Network Cloud, qui réduit le temps, le coût et la complexité de la connectivité aux environnements cloud, apporte aux clients Azure des performances, une gérabilité et une sécurité accrues lors du déploiement de charges de travail Windows dans le cloud Azure. Ils peuvent accéder à la solution d’Alkira dans Azure, ou dans un réseau multi-cloud avec d’autres produits de premier plan sur la place de marché Azure. Bénéficiant de la puissance sous-jacente d’Azure, Alkira CSX est fourni comme une infrastructure de mise en réseau cloud sécurisée en tant que service qui se dimensionne dynamiquement en fonction des besoins des clients et fait passer le temps mis à déployer un réseau cloud de plusieurs mois à quelques minutes.

Le vice-président recherche réseaux de datacenter d’IDC Brad Casemore a expliqué : « IDC trouve que les entreprises réalisent de plus en plus comment l’infrastructure moderne peut contribuer à ses objectifs cloud stratégiques que sont l’agilité d’entreprise, l’expérience en matière d’applications ou une sécurité robuste. Cela dit, si les architectes veulent aider leur entreprise à parvenir à une plus grande agilité par la migration des charges de travail dans le cloud, ils veulent également que la transition n’implique pas des compromis pour le contrôle d’exploitation et la gestion. La plateforme Network Cloud d’Alkira répond à ces exigences en aidant les organisations et leurs architectes à réconcilier les bénéfices du cloud avec le besoin d’un contrôle efficace. »

Les clients Microsoft qui accèdent à Alkira Network Cloud via la place de marché Azure bénéficient de frais d’acquisition réduits, d’une facturation simplifiée et d’un déploiement plus rapide, ainsi que de l’assurance de la certification Microsoft.