Alice&Bob lève 3M€ et entre dans la course à l’ordinateur quantique

mai 2020 par Marc Jacob

Le marché de l’ordinateur quantique estimé entre 400 et 800 Mds d’euros “L’ordinateur quantique accélère drastiquement la résolution de certains problèmes trop complexes voire inenvisageables, y compris pour les meilleurs supercalculateurs actuels, comme par exemple optimiser un réseau électrique ou concevoir un médicament” explique Théau Peronnin, CEO d’Alice&Bob. Aucun secteur industriel n’étant épargné par la révolution quantique, le marché de l’ordinateur quantique pourra atteindre entre 400 Mds et 800 Mds € d’ici quinze ans (source Boston Consulting Group).

Les erreurs quantiques, principal défi

Aujourd’hui, les épineuses erreurs quantiques, en limitant considérablement les capacités des premiers prototypes, constituent le principal obstacle au développement de telles machines. Les bits quantiques supraconducteurs uniques d’Alice&Bob, utilisant des superpositions quantiques de type chat de Schrödinger, bouleversent le statu quo historique et simplifient drastiquement la conception de la machine idéale. En effet, ils ont été imaginés pour être intrinsèquement robustes à l’un des deux types d’erreurs quantiques possibles – le premier prototype ayant déjà permis de diminuer leur taux d’apparition d’un facteur 300 !

Alice&Bob pose les fondations de l’ordinateur idéal

Alice&Bob fédère une équipe d’ingénieurs quantiques et de physiciens pour repenser l’ordinateur depuis la brique élémentaire. Le souhait d’Alice&Bob est tout simplement d’atteindre le Graal : le qubit logique dans lequel toutes les erreurs sont corrigées. La suite consistera à assembler ces blocs de manière modulaire pour former les premiers processeurs.

L’excellence académique française au cœur du projet

Co-fondé en février 2020, Alice&Bob est née de la rencontre de deux jeunes physiciens issus des laboratoires de physique de l’ENS de Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1, ENS de Lyon et CNRS) et de l’ENS Paris, Théau Peronnin et Raphaël Lescanne. En combinant leurs travaux de thèse, respectivement sur l’architecture modulaire et sur le premier prototype de qubit de chat, une nouvelle route vers l’ordinateur quantique universel devient possible. Progressivement, il est devenu évident pour eux qu’il y avait en France un savoir-faire unique en physique quantique qui méritait d’être transformé en projet entrepreneurial fédérateur.

Six laboratoires académiques fédérés autour du projet

Pour faire de ses ambitions une réalité, Alice&Bob développe conjointement avec INRIA, l’ENS-PSL et les Mines ParisTech (regroupés au sein de l’équipe Quantic), ainsi que l’ENS de Lyon, le CNRS et le CEA, un bit quantique supraconducteur microonde novateur : le qubit de chat de Schrödinger. Grâce à cette technologie unique, Alice&Bob répond au problème de la correction des erreurs quantiques et prévoit de proposer sa première machine universelle d’ici seulement 5 ans.

Le déclic lors du Programme Jeunes Chercheurs de PULSALYS en 2018 Théau a participé à la première édition du Programme Jeunes Chercheurs de PULSALYS à l’automne 2018 dont l’objectif est de faire émerger les innovations issues des résultats de recherche des jeunes chercheurs obtenus dans le cadre de leur thèse, en les formant à l’innovation et à l’entrepreneuriat. « Le Programme Jeunes Chercheurs de PULSALYS a été l’élément déclencheur qui m’a poussé à me lancer dans le projet de startup Alice&Bob, pour valoriser le savoir-faire exceptionnel réalisé au sein des équipe de l’ENS » précise Théau. Conçu par PULSALYS et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme intègre un programme de formation à l’entrepreneuriat pour les jeunes doctorants et docteurs (bootcamp sur le business model, la propriété intellectuelle, le marché, le pitch…), ainsi qu’un investissement dans le développement du produit issu de leur recherche pour les projets sélectionnés à l’issue d’un jury de sélection.

Lauréat en mai 2019, Théau Peronnin a pu bénéficier du soutien financier et humain de PULSALYS pour lancer son projet, poursuivre le développement de son produit, et créer la startup Alice&Bob. PULSALYS investit ainsi sur le développement d’une brique technologique d’amélioration des Qubit de Chat, avec notamment l’embauche du docteur Sébastien Jezouin, revenu du Canada pour ce projet après avoir passé deux ans à l’Université de Sherbrooke, qui rejoindra ensuite la startup.