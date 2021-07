Alibaba crée un badge numérique pour les journalistes présents aux Jeux olympiques Tokyo 2020

juillet 2021 par Marc Jacob

Le groupe Alibaba, le partenaire mondial du Comité international olympique (CIO), a dévoilé un badge numérique Alibaba Cloud, hébergé dans le cloud, pour les journalistes présents aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce badge numérique est conçu pour permettre aux professionnels des médias travaillant au centre international de radiodiffusion (IBC) et au centre de presse principal (MPC) de communiquer entre eux et d’échanger des informations sur les réseaux sociaux de manière distanciée et interactive pendant les prochains Jeux olympiques, du 23 juillet au 8 août.

« Les Jeux olympiques ont toujours été un événement passionnant qui offre aux journalistes la possibilité de rencontrer d’autres journalistes passionnés comme eux du monde entier. Avec ces Jeux olympiques, nous voulons utiliser notre technologie pour ajouter de nouveaux éléments innovants à la tradition du badge olympique dans les centre de presse et de diffusion tout en connectant les journalistes entre eux et en leur permettant de maintenir des interactions sociales avec la distanciation nécessaire », a déclaré Chris Tung, directeur du marketing du groupe Alibaba. « En tant que partenaire officiel, Alibaba se consacre à la transformation des Jeux à l’ère numérique, rendant l’expérience plus accessible, plus aspirationnelle et plus inclusive pour les diffuseurs, les fans et les athlètes du monde entier. »

« Aujourd’hui plus que jamais, nous cherchons à échanger avec les gens du monde entier à travers notre écosystème numérique et à les connecter avec l’esprit de Tokyo 2020 », a déclaré Christopher Carroll, directeur de l’engagement numérique et du marketing au Comité international olympique. « Nous sommes ravis de nous associer à Alibaba pour soutenir notre parcours de transformation numérique et nous aider à renforcer l’engagement avant les Jeux olympiques. »

Ce badge numérique multifonctionnel permet aux utilisateurs de se rencontrer et de se saluer, en ajoutant des personnes à leur « liste d’amis », et d’échanger des mises à jour d’activités quotidiennes, telles que le nombre de pas et le nombre d’amis rencontrés dans la journée. Pour ce faire, il suffit d’associer leurs badges en les connectant ensemble dans le respect des mesures de distanciation sociale.

L’Alibaba Cloud Pin sert de badge numérique multifonctionnel pour une interaction sociale distanciée et amusante au l’IBC et au MPC pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il inclut également des motifs spécifiques à chacun des 33 sports inscrits au programme de Tokyo 2020, qui peuvent être débloqués grâce à une liste de tâches ludiques comme se faire de nouveaux amis. Pour activer le badge, les utilisateurs doivent simplement télécharger l’application Cloud Pin et l’associer au dispositif portable via sa fonction bluetooth. Ce badge sera remis comme jeton aux professionnels des médias travaillant à l’IBC et au MPC pendant les Jeux olympiques.

En tant que partenaire officiel du CIO pour les services de cloud computing, Alibaba Cloud offre une infrastructure et des services de cloud computing de classe mondiale pour permettre aux Jeux Olympiques de numériser leurs opérations afin de les rendre plus efficaces, plus sûres et plus attrayantes pour les fans, les diffuseurs et les athlètes à partir de Tokyo 2020.

En outre, pour Tokyo 2020, Alibaba Cloud et Olympic Broadcasting Services (OBS) ont lancé OBS Cloud, une solution de diffusion innovante qui fonctionne entièrement sur le cloud, pour aider à transformer l’industrie des médias pour l’ère numérique.