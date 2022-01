Alibaba DAMO Academy dévoile 10 prévisions pour 2022 et au-delà

janvier 2022 par Alibaba DAMO Academy

En analysant des millions de documents publics et de dépôts de brevets au cours des trois dernières années et en menant des entretiens avec près de 100 scientifiques, Alibaba DAMO Academy présente les 10 principales tendances technologiques pour les cinq prochaines années qui devraient avoir un impact sur tous les secteurs de l’économie et de la société en général.

"Au cours du siècle dernier, l’évolution des technologies numériques a accéléré le progrès technologique et le développement industriel. La frontière des technologies s’est étendue du monde physique à la réalité mixte, tandis que de plus en plus de technologies de pointe trouvent leur chemin vers les applications industrielles", a déclaré Jeff Zhang, directeur de Alibaba DAMO Academy. "La technologie numérique joue un rôle important dans la construction d’un avenir vert et durable, qu’elle soit appliquée dans des secteurs tels que les datacenters verts et l’industrie à faible consommation d’énergie, ou dans les activités quotidiennes comme les bureaux dématérialisés grâce à la technologie, nous allons créer un avenir meilleur.”

Au cours des trois prochaines années, l’IA sera largement appliquée dans le processus de recherche des sciences appliquées et l’utilisation généralisée des puces photoniques sur silicium dans les datacenters à grande échelle. L’IA ouvre la voie à l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le réseau électrique, la médecine de précision, des améliorations révolutionnaires des performances et de l’interprétabilité des calculs préservant la vie privée, ainsi qu’une nouvelle génération de lunettes XR.

La liste des 10 principales tendances technologiques à venir :

1. La convergence cloud-réseau-appareil émergera avec le développement rapide des nouvelles technologies de réseau qui alimentera l’évolution du cloud computing vers ce nouveau système informatique.

2. L’IA pour la science sera largement appliquée dans le processus de recherche des sciences appliquées et sera utilisée comme outil de production dans certaines sciences fondamentales.

3. Les puces photoniques sur silicium connaîtront une utilisation généralisée dans la transmission de données à haut débit dans les datacenters à grande échelle.

4. L’IA pour les énergies renouvelables ouvrira la voie à l’intégration de ces sources d’énergie dans le réseau électrique et contribuera au fonctionnement sûr, efficace et fiable de ce dernier.

5. La médecine de haute précision centrée sur l’homme deviendra une tendance majeure qui couvrira de multiples domaines des soins de santé, notamment la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies.

6. Le calcul préservant la vie privée connaîtra des améliorations révolutionnaires en termes de performances et d’interprétabilité avec l’émergence d’entités de confiance qui fournissent des services de partage de données basés sur cette technologie.

7. La réalité étendue (XR) donnera naissance à une nouvelle génération de lunettes XR, dont l’aspect et le toucher seront semblables à des lunettes ordinaires, qui arrivera sur le marché et servira de point d’entrée clé à la prochaine génération d’Internet.

8. La robotique douce perceptive remplacera les robots conventionnels dans le secteur industriel et ouvrira la voie à une adoption plus large des robots de service dans notre vie quotidienne.

9. L’informatique intégrée satellite-terrestre leur permettra de fonctionner comme des nœuds informatiques pour constituer un système de réseau intégré offrant une connectivité omniprésente.

10. L’IA du futur passera de la course à l’évolutivité des modèles de base à la co-évolution de modèles à grande et petite échelle via les clouds, les edges et les appareils, ce qui est plus utile en pratique.