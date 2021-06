Alibaba Cloud renforce son offre avec une infrastructure améliorée

juin 2021 par Marc Jacob

Alibaba Cloud Linux 3 : le système d’exploitation (OS) cloud Alibaba Cloud Linux 3 (Alinux3), mise à niveau d’Alinux2, est maintenant disponible dans le monde entier. Il offre une meilleure expérience aux développeurs avec une sécurité améliorée et une plus grande stabilité et performance d’exécution. Avec Alinux3, les performances d’exécution pour les applications courantes de bout en bout telles que Redis, Mysql et Nginx ont été améliorées jusqu’à 40 % par rapport à la génération précédente. Alinux3 est compatible avec l’écosystème logiciel développé par Alibaba Cloud ainsi qu’avec RHEL/CentOS 8. Dès son lancement, il offre également à la communauté des développeurs huit années consécutives de maintenance logicielle et de support technique gratuits.

ECS 7 (Elastic Compute Service) : introduit dans le cadre des mises à niveau de l’infrastructure d’Alibaba Cloud, ECS 7 fonctionne sur Alinux3 et prend simultanément en charge le trusted computing et le calcul chiffré, une capacité qui renforce le niveau de sécurité du cloud. Propulsé par l’architecture X-Dragon et les processeurs Intel® Xeon® Scalable de troisième génération (Ice Lake), ECS 7 améliore la puissance de calcul de plus de 40 % par rapport à son prédécesseur. Hong Kong et Singapour seront les premiers marchés en dehors de la Chine continentale à avoir accès à ECS 7, à partir du second semestre 2021.

Data Management Services (DMS) : la plateforme de gestion de données native dans le cloud, DMS, prend maintenant en charge la gestion des données pour plus de 30 sources de données sur le cloud hybride. Cela est rendu possible grâce à l’intégration de passerelles entre les bases de données autonomes et les bases de données cloud, reliant de manière transparente toutes les bases de données et permettant une gestion des données sur l’ensemble du cycle de production, de stockage, de transmission, de traitement et de calcul. Les silos de données constituent un défi pour de nombreuses entreprises en matière de sécurité, de gouvernance et d’exploitation des données, car les principales ressources de données sont souvent stockées dans une variété de bases de données et d’entrepôts.