Alibaba Cloud renforce son écosystème de partenariat mondial

mai 2023 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, renforce son écosystème de partenaires en développant de nouvelles initiatives, notamment le lancement d’un programme d’accélération pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), un programme de formation pour les partenaires, ainsi que de nouvelles mesures incitatives visant à récompenser les partenaires. Alibaba Cloud travaille actuellement avec environ 12 000 partenaires dans le monde, dont Salesforce, VMware, Fortinet, IBM et Neo4j.

Le programme d’accélération ISV d’Alibaba Cloud a été lancé pour offrir aux éditeurs de logiciels indépendants mondiaux de nouvelles incitations financières et un soutien technique renforcé afin de développer les opportunités commerciales. Dans le cadre de ce programme, Alibaba Cloud aidera ses partenaires à optimiser les frais d’inscription sur sa marketplace et à développer les ventes de produits par l’intermédiaire de son équipe de vente et de son important réseau de partenaires de distribution.

Alibaba Cloud offre également des ressources d’assistance technique pour les aider à construire, publier et exploiter leurs solutions sur la plateforme cloud. De plus, l’entreprise investira pour co-développer des produits et des solutions personnalisés, afin de répondre aux demandes de transformation numérique des clients.

Les partenaires, notamment Neo4J (fournisseur de bases de données graphiques), 6Estates (plateforme fintech d’IA), One2Cloud Pte Ltd (fournisseur de solutions multi-cloud et de services blockchain) et SCash Global Pte Ltd (société SaaS d’innovation technologique) ont déjà rejoint le programme d’accélération afin de tirer le meilleur parti de leur partenariat avec Alibaba Cloud.

Alibaba Cloud a également annoncé le lancement d’un nouveau portail d’autonomisation des formations pour les partenaires. Ce portail propose des formations et des certifications sur les produits et les services, des contenus éducatifs sur les développements technologiques d’actualité, ainsi que des ressources et des outils pour accroître les capacités de service des partenaires. Le portail vise à habiliter 500 partenaires –distributeurs,MSP et ISV–, avec des formations couvrant le cloud, l’IA, le Web3 et plus encore.

Pour apporter des avantages plus tangibles aux partenaires d’Alibaba Cloud en dehors de la Chine, l’entreprise a également annoncé une série de nouvelles incitations financières, y compris des remises pour récompenser les revendeurs et les distributeurs. Cela fait partie de l’investissement d’un milliard de dollars qu’Alibaba Cloud a annoncé en 2022 afin de soutenir l’innovation technologique de ses partenaires et leur expansion sur le marché.

Collaboration dévoilée est avec Avalanche, une plateforme blockchain, qui fournit une rampe de lancement pour les entreprises afin de déployer rapidement du metaverse sur la blockchain publique Avalanche. Cloudverse est une solution permettant aux entreprises de personnaliser, de lancer et de maintenir de manière transparente leur propre espace métavers, créant ainsi de nouvelles dimensions pour engager avec les clients.

Alibaba Cloud a également annoncé une collaboration avec des partenaires de formation pour soutenir le développement des talents en Asie du Sud-Est. L’objectif étant de former 100 000 talents du grand public dans la région d’ici l’exercice en cours, le programme SEA Talent Empowerment vise à attirer des partenaires de formation pour contribuer à l’effort de développement des talents.