Alibaba Cloud rejoint le comité technologique de la Content Delivery and Security Association (CDSA)

avril 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud annonce son élection au comité technologique de la Content Delivery and Security Association (CDSA). Cette reconnaissance souligne la robustesse, la sécurité et la scalabilité de la plateforme cloud Alibaba, aujourd’hui utilisée par les plus grands groupes du secteur des médias et du divertissement (M&E).

Alibaba Cloud est le premier fournisseur de services cloud basé en Chine à être élu au Comité de la CDSA, qui compte 17 membres nommés chaque année. Ce comité, composé des plus grands fournisseurs mondiaux de cloud computing, a pour mission de conseiller les membres du conseil d’administration de la CDSA et ses experts en contenu, sur :

• Un nouveau dispositif de contrôle et business modèle pour l’évaluation de la sécurité des applications et du cloud.

• Les nouvelles solutions technologiques et l’amélioration des flux de production, permettant de protéger la propriété intellectuelle des contenus, tout en assurant leur sécurité et leur conformité, redéfinissant ainsi la manière dont les contenus sont produits, gérés et livrés.

Alibaba Cloud devient également un nouveau membre de la CDSA et de la Media & Entertainment Service Alliance (MESA). En tant que première entreprise chinoise à devenir membre, le principal fournisseur mondial de cloud computing travaillera avec plus de 150 sociétés également membres pour faciliter et accélérer la transformation numérique de l’industrie des médias et du divertissement.

La CDSA est l’une des six communautés technologiques de l’alliance MESA. Elle gère les solutions de cybersecurité et de protection du contenu dans l’industrie des médias et du divertissement. Son périmètre touche les secteurs du cinéma, de la télévision, des jeux, de la musique et du divertissement.

Un certain nombre de maisons de production renommées - dont Animal Logic et Territory Studio - travaillent déjà avec Alibaba Cloud. Elles utilisent ainsi l’ensemble des solutions cloud, pour améliorer l’efficacité de la production multimédia, grâce notamment à l’amélioration de la vitesse de prise de décision et à la collaboration facilitée entre les artistes et les équipes de développeurs du monde entier.

Ces dernières adhésions font suite à l’évaluation d’Alibaba Cloud par le Trusted Partner Network (TPN) en début d’année.

Alibaba Cloud fournit de nombreuses solutions utilisées aujourd’hui par les clients du divertissement pour réaliser des économies d’échelle, renforcer la fiabilité et la sécurité et réussir le développement global sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement multimédia. Que ce soit pour la création de contenus, le traitement ou la distribution, les solutions telles que Object Storage Service, Express Connect, Cloud Storage Gateway, Media Processing Service et CDN (Content Delivery Network), permettent aux clients de mettre rapidement en place une chaîne d’approvisionnement de contenus, sans investir dans une infrastructure lourde.