Alibaba Cloud reconnue comme un Strong Performer sur le marché des marketplace SaaS par Forester

août 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche technologie numérique et data intelligence d’Alibaba Group a été désignée comme un Strong Performer dans le rapport “The Forrester New Wave : SaaS Marketplaces" du deuxième trimestre 2020. Réalisé par le cabinet d’étude Forester, le rapport a évalué les places de marché de Software-as-a -Service (SaaS) des huit plus importants fournisseurs de la catégorie.

Dans l’évaluation, Forrester a noté qu’Alibaba Cloud "peut se comparer à n’importe quelle entreprise en termes d’échelle et de fonctionnalités", avec ses "milliers d’applications SaaS et ses fonctionnalités sophistiquées dans tous les principaux domaines du marché, que ce soit la recherche, le transactionnel ou la console de gestion". En outre, Alibaba Cloud a également reçu une note "différenciée" pour les critères de la console de gestion, de l’intelligence artificielle, de l’automatisation ainsi que pour la feuille de route. Les clients d’Alibaba Cloud ont également indiqué qu’ils étaient satisfaits des ressources et de l’assurance qualité de la place de marché.

Depuis l’annonce en 2019 de la stratégie SaaS d’Alibaba Cloud, "to-be-integrated", Alibaba Cloud n’a cessé d’attirer sur sa plate-forme les principaux acteurs dans le domaine tels que Salesforce, MongoDB, Aryaka, VMware et Avne. Alibaba Cloud travaille avec près de 10 000 partenaires au service de plus de 350 000 clients professionnels dans le monde entier, et a réalisé plus de 2 000 projets de cloud hybride l’année dernière avec des partenaires.