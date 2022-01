Alibaba Cloud reconnu pour ses capacités IaaS+PaaS par le Gartner 2021 Solution Scorecard

janvier 2022 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, a été reconnue pour ses capacités critiques de calcul, de stockage, de réseau et de sécurité parmi les fournisseurs mondiaux de services cloud, dans le tout nouveau Gartner® 2021 Solution Scorecard for Alibaba Cloud International IaaS & PaaS.

Les offres IaaS (infrastructure as a service) + PaaS (platform as a service) d’Alibaba Cloud ont été récompensées par l’obtention du troisième meilleur score global de 81 % parmi tous les fournisseurs internationaux évalués sur ce marché.

Alibaba Cloud a obtenu un score de 86 % pour les critères obligatoires du tableau de bord 2021. Il a également satisfait à 74 % les critères préférés et à 58 % les critères facultatifs, respectivement.

Cette fiche d’évaluation est une analyse reconnue qui évalue les fournisseurs de services sélectionnés qui répondent à un ensemble défini de critères d’inclusion par rapport à leurs dernières solutions pour le cloud intégré IaaS et PaaS dans neuf catégories, y compris l’informatique, le stockage, le réseau et la sécurité, à travers 270 critères.

C’est la troisième année consécutive que Gartner publie une Solution Scorecard sur Alibaba Cloud. Alibaba Cloud estime que les scores de cette année reflètent l’augmentation de son infrastructure et de sa présence commerciale en dehors de la Chine, ainsi que des produits mondiaux différentiels.

Alibaba Cloud couvre actuellement 80 zones dans 25 régions et fournit des millions de clients dans le monde entier. L’entreprise a renforcé ses capacités en matière de calcul, de stockage, de réseau et de sécurité. La quatrième génération de l’architecture ApsaraCompute Shenlong, dévoilée en octobre dernier, offre des capacités de pointe en termes d’élasticité des conteneurs, de stockage, de performances d’entrée/sortie (IO), de latence et de fonctions de renforcement de la sécurité au niveau de la puce. Elle est équipée de la seule technologie RDMA (Remote Direct Memory Access) à grande échelle du secteur, qui permet de réduire la latence du réseau à 5 microsecondes.

En termes de stockage, le système de stockage distribué exclusif d’Alibaba Cloud, Pangu, offre une excellente évolutivité et un équilibre de charge automatisé avec une disponibilité des données extrêmement élevée. Elle a construit Luoshen, une architecture de réseau dans le cloud innovante qui fournit des produits et des services pour divers scénarios de réseaux cloud afin de prendre en charge le déploiement de millions de clients.

Disposant de plus de 80 accréditations en matière de sécurité et de conformité dans le monde, Alibaba Cloud fournit également une gamme de produits de sécurité, notamment des protections contre les attaques DDoS, un pare-feu pour les applications web, la sécurité du cloud et la gestion des risques commerciaux, pour les entreprises du monde entier.