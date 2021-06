Alibaba Cloud passe sa base de données PolarDB for PostgreSQL en Open Source

juin 2021 par Marc Jacob

PolarDB for PostgreSQL utilise X-Paxos pour assurer sa haute disponibilité. Les développeurs et les data analystes peuvent exploiter la version cluster de X-Paxos, y compris les noyaux de base de données, les plug-ins connexes, les scripts, les cas de test et les documents de conception, pour créer des systèmes adaptés aux scénarios commerciaux des moyennes et des grandes entreprises.

Outre la version open source de PolarDB for PostgreSQL, une version d’entreprise compatible avec Oracle est également disponible sur Alibaba Cloud. La série de produits PolarDB a joué un rôle essentiel dans le fonctionnement du 11.11 Global Shopping Festival d’Alibaba Group. En 2020, PolarDB a établi un record en traitant 140 millions de requêtes par seconde pendant les pics d’activités de l’évènement. Alibaba est l’un des principaux contributeurs sur GitHub. Ses initiatives open source comprennent AliSQL, basé sur MySQL, l’outil de conteneur Pouch et JStorm, une version Java d’Apache Storm.