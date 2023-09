Alibaba Cloud nommé Leader parmi les fournisseurs de plateformes FaaS par Forrester Wave

septembre 2023 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce sa nomination en tant que Leader parmi les fournisseurs de plateformes FaaS (Functions-As-A-Service) dans The Forrester Wave. La société se distingue grâce à Function Compute, sa plateforme serverless.

Le rapport indique que les plateformes FaaS doivent permettre une "expérience hors pair aux développeurs, fournir des capacités de sécurité robustes et permettre des cas d’utilisation quotidiens avec une portabilité améliorée de la charge de travail". Les fournisseurs, y compris Function Compute d’Alibaba Cloud, ont été évalués sur la base de 40 critères regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. Function Compute d’Alibaba Cloud a obtenu la note la plus élevée de 4,43 sur 5 dans la catégorie "offre actuelle".

Les principales caractéristiques de Function Compute notées dans ce rapport sont ses capacités de configuration visuelle autoscaling intégrée, ses modèles de tarification pay-as-you-go, sa stratégie d’adoption par les utilisateurs et l’accent mis sur le soutien de la communauté open source. Sa capacité à répondre aux "cas d’utilisation du web, aux charges de travail centrées sur le contenu et à la portabilité dans les environnements hybrides" a également été mentionnée.

Function Compute d’Alibaba Cloud est un service d’informatique événementielle entièrement géré qui dispense les utilisateurs de la gestion de leur propre infrastructure. Sa plateforme sécurisée et stable, avec paiement à l’utilisation, est conçue pour simplifier l’expérience informatique et permettre un développement et une itération plus rapides de la logique commerciale et du code de base. Cette plateforme évolue et mobilise les ressources informatiques en quelques millisecondes pour gérer les pics de trafic en ligne, offrant ainsi des performances fiables.