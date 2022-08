Alibaba Cloud lance une plateforme pour aider les développeurs à concevoir des SoC basés sur RISC-V

août 2022 par Marc Jacob

Construite sur mesure par T-Head, l’entreprise de développement de puces d’Alibaba Group, Wujian 600 a été spécialement conçue pour le développement de SoC de pointe. Avec une capacité de CPU améliorée et une architecture hétérogène pour les produits embarqués et de pointe à haute performance, la plateforme facilite la conception de SoCs dans les applications embarquées, notamment les robots domestiques, l’imagerie médicale et la visioconférence. Elle comprend également une pile logicielle optimisée qui permet d’accélérer le déploiement des produits sur le marché. Disponible sous licence, la plateforme vise à aider les développeurs du monde entier en réduisant les coûts de développement et en raccourcissant le cycle de conception des puces, permettant ainsi la production de masse de SoC haute performance basés sur RISC-V.

Un exemple de la performance de la plateforme Wujian 600 est reflété dans le développement et le prototypage du TH1520, un SoC de haute performance par T-head. Le TH1520 fait preuve d’une vitesse et d’une efficacité énergétique exceptionnelles dans un dispositif informatique d’intelligence artificielle embarqué. Il est sur un CPU Xuantie C910 à quatre cœurs pouvant atteindre 2,5 GHz, 4 TOPs de NPU, 64 bits 4266MT sur DDR, et une large gamme d’interfaces E/S standard. Elle adopte également le schéma de certification de sécurité Trusted Execution Environment (TEE) qui répond à la norme GlobalPlatform. Prouvant la fiabilité de la plate-forme, le TH1520 a déjà été utilisé au sein de l’écosystème d’Alibaba.

Grâce à la plateforme Wujian 600, les développeurs peuvent désormais exécuter des applications de bureau, telles que le navigateur FireFox et LibreOffice, basées sur OpenAnolis, un système d’exploitation Linux à code source ouvert lancé par Alibaba en 2020. Il s’agit d’une étape importante pour les SoC basés sur RISC-V utilisés dans des scénarios à forte demande de calcul, tels que l’edge computing. La collaboration avec les partenaires de l’écosystème de T-head, tels qu’OpenAnolis, permettra également d’optimiser davantage les piles logicielles du Wujian 600.

En début d’année, Alibaba Cloud avait annoncé avoir progressé dans le portage des fonctionnalités de base d’Android sur l’architecture à jeu d’instructions RISC-V. Il est donc possible d’utiliser les appareils Android basés sur RISC-V dans des scénarios allant du multimédia au traitement des signaux, en passant par l’interconnexion des appareils et l’intelligence artificielle. Le processeur Xuantie C906 d’Alibaba Cloud a également obtenu la première place dans les résultats les plus récents de MLPerf Tiny v0.7, un benchmark d’IA axé sur les appareils IOT.