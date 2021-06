Alibaba Cloud lance une nouvelle solution de diffusion en direct pour le e-commerce

juin 2021 par Marc Jacob

Basée sur les vastes réseaux de diffusion de contenu (CDN) d’Alibaba Cloud, qui comptent plus de 2 800 nœuds dans plus de 70 pays et régions, la nouvelle solution s’appuie sur la technologie de traitement vidéo en temps réel distribuée à grande échelle du leader du cloud computing pour garantir un transfert ininterrompu du signal entre les vendeurs, les acheteurs et le centre de distribution le plus proche.

Sa technologie exclusive de transcodage dans le cloud, Narrowband HD, garantit la qualité de l’image tout en réduisant les débits binaires, ce qui permet une expérience de live streaming haute résolution avec des coûts de bande passante réduits. Elle permet de relever les défis entourant la qualité de l’audio et de la vidéo, le coût élevé des logiciels essentiels tels que le transcodage vidéo en temps réel et la faible efficacité de la gestion du trafic et des CDN. Les utilisateurs peuvent profiter des livestreams avec une latence d’environ deux secondes, essentielle à l’expérience des ventes flash.

Construite sur la technologie immersive d’Alibaba Cloud, la solution offre une riche gamme de fonctionnalités essentielles avec une latence minimale pour les sessions de ventes virtuelles, à laquelle s’ajoutent, entre autres, les reprises de live stream, les vitrines vidéo de produits intégrées dans les fenêtres de stream et la traduction en temps réel des sous-titres pour les livestreams transfrontaliers. Elle prend également en charge le live streaming de bout en bout et de device à device, ce qui permet aux petits commerçants de lancer plus facilement leurs propres sessions de vente.

Depuis le 1er juin, la majorité des commerçants et des marques ont utilisé le service de livestreaming d’Alibaba Cloud en Asie à l’occasion du festival commercial Tmall 618. Les ventes générées par Taobao Live au cours de la seule première heure de cet événement ont dépassé celles de l’ensemble de la première journée en 2020.

La solution de live stream a été publiée aux côtés de plus de 20 autres produits, solutions et mises à jour présentés lors du de l’Alibaba Cloud Summit 2021 virtuel.