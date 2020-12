Alibaba Cloud lance le Hybrid Cloud Partner Program

décembre 2020 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche technologies numériques et intelligence de Alibaba Group, annonce le Hybrid Cloud Partner Program qui vise à renforcer son écosystème de partenaires pour favoriser l’accès des PME au cloud hybride.

Le Alibaba Hybrid Cloud Partner Program permet à des partenaires compétents de planifier, concevoir et revendre des services pour accélérer la transition de leurs clients vers le cloud hybride. Dans le cadre de ce programme, Alibaba Cloud apportera des ressources techniques et commerciales gratuites aux partenaires qualifiés, et proposera également des programmes de vente conjointe. Parmi les ressources disponibles dans le cadre du programme, les partenaires auront notamment accès à des licences ZStack gratuites avec un nombre illimité de cœurs de processeurs.

En parallèle de ce programme, Alibaba Cloud a présenté deux nouvelles appliances, la Hybrid Backup Recovery (HBR), et la Hybrid Cloud Storage Array (HCSA) pour aider les entreprises à accélérer sur leur transition vers le cloud hybride.

Parmi les partenaires actuels figurent les partenaires mondiaux DXC Technology, Equinix, HPE, NCS, Whale Cloud et les partenaires européens Arrow Electronics, Softline Group.