Alibaba Cloud investit 823 millions USD pour accélérer l’innovation

juin 2020 par Marc Jacob

L’investissement vise à mettre ses partenaires sur un même pied d’égalité en matière de transformation numérique et à créer des solutions et des produits communs profitant à un nombre encore plus grand de clients dans tous les secteurs.

En collaboration avec ses partenaires mondiaux, Alibaba Cloud a réalisé plus de 2 000 projets de cloud hybride l’année dernière pour aider ses clients à accélérer leurs processus de numérisation, ce qui a permis d’économiser des dizaines de millions de dollars en frais d’exploitation et d’infrastructure. Pour doter les clients de capacités globales de post-migration et leur apporter des informations issues de cas concrets Alibaba Cloud a également organisé plus de 3 000 cours en ligne avec des partenaires du monde entier.

Alibaba Cloud travaille avec près de 10 000 partenaires globaux au service de plus de 350 000 entreprises clientes dans le monde entier. Résolue à aider ses partenaires à réussir, Alibaba Cloud a investi massivement dans la recherche et le développement, permettant aux partenaires d’intégrer leurs produits et services sur la plateforme d’infrastructure d’Alibaba Cloud, afin que les clients puissent bénéficier de solutions communes pour une mise sur le marché plus rapide. Dans le cadre de l’initiative « to-be-integrated », Alibaba Cloud a créé à ce jour, avec des partenaires tels que MongoDB, Intel, VMware, Salesforce, SAP, Red Hat et Fortinet, plus de 500 solutions conjointes destinées à des secteurs tels que la distribution, les technologies, l’industrie, les médias et le divertissement.

À l’avenir, Alibaba Cloud espère élargir le recrutement de partenaires ISV, MSP et SI, en tirant parti de leurs capacités d’innovation et technologique pour améliorer son offre de plateformes pour les clients. Avec l’investissement qui sera réalisé au cours de l’exercice fiscal actuel, Alibaba Cloud vise à introduire un nouveau processus de travail avec les partenaires afin d’accroître l’efficacité de la communication, de sorte que les différentes parties puissent répondre rapidement aux demandes changeantes des clients, en particulier lors des événements tels que la pandémie COVID-19.

En joignant ses forces à celles de ses partenaires, Alibaba Cloud s’engage à se pencher plus en profondeurs sur les besoins du retail, des services financiers, des soins de santé, des sciences, et l’éducation pour répondre à la demande croissante de ces clients. Alibaba Cloud va également renforcer les mesures d’incentive de ses partenaires Go-To-Market (GTM) afin d’apporter les meilleures offres aux clients pour accélérer leurs objectifs de transformation numérique.