Alibaba Cloud et Unilever inaugurent la prochaine génération d’outils marketing numériques

juillet 2020 par Marc Jacob

Unilever utilise désormais l’intelligence artificielle (IA) d’Alibaba Cloud et ses technologies basées sur le cloud, pour optimiser ses activités de génération de leads omnicanal, en ligne et hors ligne. Grâce à l’analyse intelligente des données, les solutions d’Alibaba Cloud aident Unilever à connaître précisément les habitudes d’achats et le comportement de ses clients. La stratégie business d’Unilever, basée sur l’analyse des données, permet au géant de la grande consommation d’accélérer la création de ses nouvelles campagnes de marketing numérique ciblées. Cela permettra également à Unilever de mieux anticiper les comportements des clients avec encore plus de précision afin de répondre rapidement à l’évolution des habitudes d’achat sur toutes les plates-formes.

La solution d’Alibaba Cloud offre à Unilever un niveau innovant de marketing numérique capable d’optimiser l’expérience client et le parcours d’achat des consommateurs dans les magasins en ligne d’Unilever à Taobao et Tmall. L’analyse intelligente des données fournie par Alibaba Cloud peut ainsi être utilisée pour l’interprétation des comportements des consommateurs. Un élément essentiel pour permettre à Unilever d’adapter son offre de produits actuelle et future aux besoins réels des clients. Ces informations sur les demandes des clients permettront également d’optimiser la chaîne logistiques d’Unilever.

Les technologies d’Alibaba Cloud, fondées sur l’analyse intelligence des données, comprennent l’apprentissage automatique et l’IA pour repérer les tendances des clients et du marché avec la plate-forme PaaS unifiée Dataphin pour le traitement et la gestion intelligents de l’information, le service de cloud de base de données Analytic DB, géré par OLAP (Online Analytical Processing) qui peut traiter d’énormes quantités d’informations en temps réel et Quick BI, une suite d’analyse commerciale intelligente qui génère des informations pour les utilisateurs d’entreprise. Grâce à ce partenariat stratégique, Alibaba Cloud va permettre à Unilever de tirer parti de ces technologies innovantes. « Les habitudes d’achat des clients changent constamment. Quand, et où, ils achètent a poussé le marketing à devenir toujours plus agile et précis afin de rester pertinent et efficace, » déclare Fang Jun, VP Data et Digital, Unilever Chine. « L’utilisation des technologies de pointe d’Alibaba Cloud garantira que nos clients bénéficient de la meilleure relation possible avec la marque Unilever, grâce à des campagnes et des actions pertinentes basées sur des informations fiables et sur leurs préférences d’achat. »

« Dans un monde en ligne, toujours connecté, attirer l’attention des clients est un défi permanent pour les professionnels du marketing. Comprendre ce que veulent leurs clients n’a jamais été aussi important. Afin que les spécialistes du marketing puissent suivre les besoins et les habitudes en constante évolution des clients, la compréhension de leurs habitudes d’achat est essentielle pour que les messages de la marque touchent chaque client », a déclaré Selina Yuan, présidente des affaires internationales d’Alibaba Cloud Intelligence. « Les solutions d’Alibaba Cloud ont la capacité de révéler les désirs des clients. Elles sont conçues pour garantir le succès des opérations marketing d’Unilever et renforcer la fidélisation des clients dans un marché complexe et en évolution permanente. »

La collaboration entre Unilever et Alibaba Cloud a été annoncée lors du sommet mondial d’Alibaba Cloud et du lancement du programme « China Gateway 2.0 ». Ce programme, dont Unilever fait partie, doit aider les partenaires et les clients d’Alibaba Cloud à accélérer leur croissance en Chine en capitalisant sur l’expertise commerciale locale d’Alibaba Cloud, ses technologies et son écosystème.