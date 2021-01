Alibaba Cloud et LGMS forment un partenariat pour offrir une sécurité renforcée

janvier 2021 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group et LGMS, une société de conseil en cybersécurité en AsiePacifique, annoncent la création d’un partenariat mondial pour aider les entreprises à renforcer leurs capacités de sécurité. Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à opter pour le cloud hybride dans leur parcours de transformation numérique, ce partenariat est conçu pour les aider à renforcer leurs capacités de cybersécurité dans un environnement multicloud, en assurant efficacement la sécurité des clouds privés et publics.

LGMS s’intègre à la place de marché d’Alibaba Cloud, permettant aux clients d’Alibaba Cloud d’accéder à ses services via un guichet unique pour se mettre facilement en conformité avec la norme Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). La PCI DSS est une norme mondiale que les organisations qui acceptent ou traitent les données de paiement doivent respecter. En passant par le processus d’évaluation de LGMS, les entreprises pourront identifier et rectifier leurs éventuelles failles de sécurité afin de garantir la sécurité des paiements et réduire les pertes inutiles. À mesure que la demande pour les modes de paiement sans contact et numérique augmentait en raison de la pandémie, des secteurs tels que le e-commerce, la santé et l’éducation ont constaté un besoin croissant de déplacer leurs opérations en ligne pour protéger les clients ainsi que leurs propres opérations, des cyberattaques.

Les clients d’Alibaba Cloud, assistés par le LGMS, n’auront qu’à passer par trois étapes simples pour se conformer à la norme PCI DSS : identifier les risques potentiels du système par le biais d’une auto-évaluation, détecter les vulnérabilités du système à l’aide de tests d’intrusion et améliorer les capacités de sécurité afin de remplir toutes les conditions de la norme PCI DSS. Ils obtiendront ensuite l’attestation du LGMS. Ce processus offre aux entreprises un bilan de santé complet et professionnel et leur permet de gagner du temps en leur évitant d’avoir à rechercher quelles exigences de conformité s’appliquent à leur activité.

Selon le Fonds monétaire international, le nombre de cyberattaques a triplé au cours de la dernière décennie. Une cybersécurité efficace est devenue un atout de plus en plus important pour les entreprises afin d’éviter les pertes financières. Alibaba Cloud a toujours fait de la sécurité une priorité absolue et dispose de plus de 80 accréditations de sécurité et de conformité dans le monde entier.