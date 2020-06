Alibaba Cloud encourage l’innovation autour de son vaste écosystème

juin 2020 par Marc Jacob

GS Mag : Quel état faites-vous aujourd’hui du marché du Cloud et des enjeux inhérents ?

Selina YUAN : Pour accéder à une plus grande agilité et répondre aux demandes croissantes de leurs clients, de plus en plus d’entreprises optent pour des stratégies commerciales basées sur le cloud computing. Le marché devient ainsi de plus en plus diversifié. Cela est confirmé par le dernier rapport de recherche de MarketsandMarkets, qui prévoit que le marché mondial du cloud computing atteindra 623,3 milliards de dollars d’ici 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 18%. Alors que les entreprises investissent de plus en plus dans les solutions de cloud computing, elles sont confrontées à de nombreux défis, notamment des coûts de déploiement plus élevés, des problématiques de vulnérabilités et de sécurité, de disponibilité, d’interopérabilité des systèmes, tant pendant qu’après la transition vers le cloud. Ceux-ci sont dus à l’absence de stratégie de migration vers le cloud à l’échelle de l’entreprise. Avec le cloud d’Alibaba, nous nous efforçons de fournir à nos clients et partenaires une solution pour faire face à ces défis.

Par exemple, nous avons une série de solutions conçues pour aider les clients français à développer leurs échanges commerciaux avec des consommateurs chinois, appelée « China Gateway ». Dans le cadre de cette initiative, nous travaillons étroitement avec des partenaires mondiaux pour fournir un aperçu du marché, des connexions au réseau Internet national et des solutions technologiques permettant aux entreprises de réussir en Chine dans le cadre d’une approche globale.

GS Mag : Quelles sont les clés, selon vous, pour déployer au mieux ce type de technologies ?

Selina YUAN : Pour nous, c’est l’innovation. Alibaba Cloud ne se contente pas de proposer des solutions pour le cloud. Nous nous sommes donnés pour mission de promouvoir l’innovation au sein des entreprises. Nous encourageons nos clients et partenaires à trouver des solutions innovantes afin qu’ensemble nous puissions construire un écosystème hautement collaboratif et innovant. Nous apportons une solide plateforme IaaS et PaaS à nos partenaires SaaS, tels que Salesforce, MongoDB, SAP et Siemens. Les solutions innovantes que nous avons développées conjointement peuvent ensuite être enrichies dans notre écosystème pour apporter des bénéfices plus importants à nos clients.

GS Mag : De quelle manière accompagnez- vous les entreprises en ce sens et comment votre offre est-elle amenée à évoluer en la matière ?

Selina YUAN : Notre objectif est de créer un écosystème de collaboration avec nos partenaires locaux afin de pouvoir aider les entreprises françaises de toutes tailles à profiter de la puissance du cloud et à s’implanter en Asie et en Chine avec nos infrastructures. Par exemple, nous travaillons avec notre partenaire local LINKBYNET pour apporter nos produits et solutions en France, et pour soutenir les besoins de transformation numérique des entreprises françaises. Alibaba Cloud est également le seul grand fournisseur de cloud public au monde à être originaire d’Asie, et nous connaissons le marché asiatique mieux que quiconque. En tant que tel, nous pouvons apporter un soutien solide aux clients qui souhaitent se développer sur le marché chinois, avec l’aide de la bonne technologie et de l’écosystème du groupe Alibaba, englobant le e-commerce, la logistique, les fintechs, les médias et le divertissement.

