Alibaba Cloud : 52 % des entreprises pensent augmenter leurs investissements dans le cloud

mars 2023 par Alibaba Cloud

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, dévoile les résultats de son étude conduite sur 8 pays afin de mieux comprendre l’état d’adoption des stratégies de cloud prédominantes - privées, publiques et hybrides - en Asie.

Les entreprises asiatiques qui utilisent déjà des services de cloud prévoient d’augmenter leurs investissements dans le cloud au cours de l’année à venir : 45 % prévoient d’augmenter leurs investissements de plus d’un cinquième dans le cloud privé, tandis que 39 % disent la même chose du cloud hybride. Cette augmentation proviendra très probablement de la Thaïlande (95 %), de l’Indonésie (94 %), des Philippines (91 %), de Hong-Kong (83 %) et de Singapour (83 %), tandis qu’un pourcentage plus important des entreprises interrogées au Japon et en Corée du Sud indiquent qu’elles maintiendront leurs niveaux d’investissement actuels.

Parmi les industries clés, le secteur du gaming devrait connaître la plus forte augmentation des investissements dans le cloud, suivi par les médias et les télécommunications, l’Internet et la technologie et les services financiers.

Alors que plus de deux tiers (69 %) des entreprises interrogées utilisent le cloud depuis au moins trois ans, celles de Hong Kong, du Japon et de Singapour sont plus avancées : seule une entreprise sur cinq (20 %) dispose de moins de trois ans d’expérience dans l’utilisation des services de cloud.

L’étude révèle également que 84 % des entreprises interrogées prévoient une migration complète vers le cloud dans les deux prochaines années, en partie en raison des nouveaux besoins apparus pendant la pandémie. Plus d’un tiers (36 %) des répondants prévoient même une migration complète vers le cloud dans les six prochains mois.

En termes de priorités d’investissement, une part plus importante des entreprises en Asie se concentrera sur l’analyse des données et l’IA (53 %), le cloud computing (52 %) et l’automatisation (46 %). Le fait que plus de la moitié (52 %) des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans le cloud computing souligne l’importance de l’infrastructure cloud pour soutenir la croissance des entreprises.

L’impact du COVID-19 a entraîné des changements significatifs dans leur utilisation de l’informatique, 54 % d’entre elles déclarant une utilisation accrue des logiciels basés sur le cloud et 41 % une accélération de leur migration vers le cloud.

Au moment de l’enquête, le cloud privé (40 %) est plus populaire que le cloud public (27 %) et la version hybride (24 %). Cependant, l’adoption du cloud hybride est en hausse : +7 points de pourcentage par rapport à l’adoption initiale de leur stratégie de cloud. En outre, parmi celles qui ont changé de stratégie en matière de cloud, la proportion la plus élevée, 39 %, est passée au cloud hybride.

Sur les marchés asiatiques étudiés, Singapour présente le taux d’adoption du cloud hybride le plus élevé (34 %), contre une moyenne de 24 % dans la région. Les principaux secteurs qui utilisent actuellement le cloud hybride sont les médias et les télécommunications, l’industrie, l’Internet et la technologie.

"Notre dernière étude révèle une augmentation de l’adoption du cloud hybride ce qui indique que les entreprises recherchent davantage de flexibilité tout en garantissant l’efficacité opérationnelle et la continuité des activités. L’adoption du cloud est devenue une condition préalable à la réussite des entreprises et un plus grand nombre de nos clients se tournent vers le cloud hybride en raison de considérations stratégiques à l’ère du numérique", déclare Selina Yuan, vice-présidente d’Alibaba Group et présidente des activités internationales d’Alibaba Cloud Intelligence. "L’infrastructure du cloud étant le fondement ultime de nombreuses innovations de pointe telles que l’IA générative, nous nous engageons plus que jamais à fournir des solutions éprouvées basées sur le cloud aux entreprises de différents secteurs et à soutenir leur migration transparente vers les services de cloud."

Méthodologie : Conduite entre fin septembre et début octobre 2022 via des questionnaires en ligne auprès de 1.000 décideurs en matière de stratégie de cloud dans des entreprises de petite à grande taille qui utilisent actuellement des services de cloud sur huit marchés en Asie : Hong-Kong, Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Japon et Corée du Sud. Les personnes interrogées représentaient un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, le gaming, l’Internet et la technologie, l’industrie, les médias et les télécommunications, le secteur public et le retail.