Alfa-Safety migre sur Nutanix

mars 2021 par Marc Jacob

Afin de de simplifier la gestion de l’infrastructure, Alfa-Safety a décidé de retenir l’éditeur Nutanix pour renouveler son infrastructure. La solution AHV a été un argument déterminant dans le choix de la société, à la fois pour des raisons économiques mais également techniques. Grâce à Nutanix, la société a hérité d’une nouvelle flexibilité, permettant à la fois de monter en charge facilement et de déployer de nouvelles VM très vite pour ainsi ajouter facilement de la capacité ou déployer rapidement de nouveaux environnements pour ses clients. « Dans un premier temps, nous avons envisagé de remplacer notre existant par une nouvelle génération des solutions déjà en place » explique Christophe Le Jeune, directeur général d’Alfa-safety. « Notre objectif était de faire un bond en performances, de simplifier la gestion et de gagner en flexibilité afin de pouvoir ajouter facilement de la capacité ou encore déployer rapidement de nouveaux environnements pour nos clients. »

Alfa-Safety profite de la fin du cycle de vie de sa plateforme pour repenser son infrastructure et revoir ses choix techniques pour faire face à une recrudescence des besoins en capacité suite au développement d’une nouvelle stratégie dans le domaine du DevOps. Cette nouvelle mise en place caractérise une croissance annuelle de 20 à 30 % pour la société et entraîne une augmentation des besoins en capacité. La société souhaite entreprendre une modernisation de son cloud privé en vue de s’adapter à la demande de ses clients en proposant un hébergement sur le cloud public. Cependant, 80% de son activité repose toujours sur son propre cloud avec des infrastructures virtualisées, conçues pour la très haute disponibilité. Avec l’arrivée de nouveaux clients, ce pourcentage évolue, mais une forte proportion privilégie encore l’hébergement dans le cloud privé. Pour Christophe Le Jeune, l’hyperconvergence offre une gestion plus fine des ressources et la société commence sa migration avec un premier lot de 200 VM. Cette migration a duré approximativement deux mois avec une réalisation de nuit, sans coupure et sans aucun impact sur les procédures automatisées facilitant ainsi la demande d’interventions humaines. Pour cette première étape, Alfa-safety a déployé 5 nœuds Nutanix dotés de 2 To de RAM. L’opération s’est très vite montrée concluante montrant de nombreux bénéfices dont une baisse des coûts de revient de l’ordre de 30% et une simplification de l’administration.

« Contrairement aux géants du secteur, Nutanix a su garder une relation de proximité avec ses clients, avec de vrais interlocuteurs, compétents, impliqués et disponibles. À l’heure du bilan, ça compte aussi dans les atouts de la solution », conclut le directeur général d’Alfa-safety.