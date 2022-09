Alex Grossman est nommé vice-président chargé du Marketing Produits de DataCore

septembre 2022 par Marc Jacob

Alex Grossman est un chef d’équipe interfonctionnel avec un parcours dans la gestion de produits et le leadership en marketing de produits dans de grandes sociétés technologiques ainsi que dans des start-ups. Il rejoint DataCore avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie du stockage de données, y compris une expertise approfondie dans les secteurs des médias, du divertissement et du contenu. En tant que vice-président de Quantum Corporation, Alex Grossman a transformé la gamme de produits de mégadonnées et de médias et de divertissement pour mieux apprivoiser les exigences du cycle de vie des actifs numériques et de la production à la livraison à l’archivage à long terme. Ce qui a entraîné une croissance des ventes multiplié par 10 en un an.

Alex Grossman a fait d’Active Storage Inc. un leader du marché du contenu avec des logiciels primés de gestion et d’optimisation du cloud, SAAS et des produits de flux de travail matériels. Il a également été chef de produit, fondateur et PDG de Symply, qui a été le pionnier de l’infrastructure de flux de travail hyperconvergée pour les professionnels des médias avec des conceptions UI/UX primées, des solutions cloud, de disque et de bande. Un de ses atouts majeurs est de pouvoir identifier de nouveaux marchés inexploités, mais aussi de proposer des solutions axées sur desde marchés verticaux, tout en synchronisant le travail entreles ingénieurs et les équipes de direction.

Le fait marquant de sa carrière est que Steve Jobs a recruté Alex Grossman pour développer une nouvelle gamme de produits de serveur et de stockage Apple. Ainsi, il a mis en place une nouvelle catégorie de produits rentable de plusieurs milliards de dollars. Conférencier très demandé lors d’événements de l’industrie, Alex Grossman a également animé des podcasts et co-animé une émission de radio de Los Angeles sur les problèmes et les besoins de croissance d’une entreprise.