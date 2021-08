Alcatel-Lucent Enterprise nomme Philippe Cros en tant que Directeur Commercial de la zone Grand Est

août 2021 par Marc Jacob

Après 2 ans marqués par une révolution du travail et une accélération de la transformation numérique des entreprises françaises, portée par le distanciel, les nouveaux usages de consommation et le développement des objets connectés pour le secteur industriel, cette nomination vise à renforcer l’équipe d’Alcatel-Lucent Enterprise dans la région Grand Est.

Basée à Lyon, au cœur économique et industriel de la région Rhône-Alpes, la nouvelle antenne d’ALE dirigée par Philippe est stratégique pour le développement de l’entreprise française, qui propose des solutions de télécommunications, réseaux et de Cloud.

Après un parcours international, Philippe Cros sera épaulé par une équipe de commerciaux et d’avant-ventes, et aura pour objectif de développer les ventes, recruter de nouveaux partenaires réseaux et accélérer la stratégie de numérisation (cloud) dans cette région.

Aveyronnais d’origine Philippe Cros totalise plus de 20 années d’expériences chez Alcatel-Lucent Entreprise à développer les ventes et les canaux de distribution en Asie (New Delhi), au Moyen-Orient (Dubaï), Afrique (Johannesburg), et en Amérique du Sud et Central, où il a contribué à développer la présence d’ALE au Mexique ces dernières 3 années. Philippe est un professionnel reconnu pour son excellent travail de proximité auprès des partenaires, des clients finaux et des consultants.