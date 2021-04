Alcatel-Lucent Enterprise lance de nouveaux points d’accès Wifi OmniAccess Stellar

avril 2021 par Marc Jacob

Ces nouveaux points d’accès pour usage intérieur offrent une connectivité sans fil basée sur la dernière norme Wi-Fi 6 et visent à répondre aux besoins croissants en bande passante des entreprises.

La norme Wi-Fi 6 - 802.11ax- a été créée pour offrir des performances, une capacité et une bande passante plus élevées dans les environnements à haute densité, les lieux rassemblant de nombreux utilisateurs mobiles et objets connectés en simultané.

En 2019, Alcatel-Lucent Enterprise a présenté ses premiers nouveaux modèles OmniAccess Stellar Wi-Fi 6 et a été parmi les premiers à obtenir une certification pour un point d’accès Wi-Fi 6 extérieur, confirmant ainsi sa volonté de se positionner comme leader de solutions WLAN industrielles & durcies.

Le 12 avril 2021, la société lance deux nouveaux points d’accès d’entrée de gamme OmniAccess Stellar Wi-Fi 6 et élargit son portefeuille WLAN avec des produits économiques et polyvalents qui offrent une expérience utilisateur supérieure, en particulier dans les lieux intérieurs saturés.

Le nouvel OmniAccess Stellar AP1311 offre des fonctionnalités de premier ordre pour tous les types d’entreprises, est rétro-compatible avec les normes WLAN précédentes et offre un support IoT robuste avec une radio Bluetooth Low Energy, le support du standard Zigbee, un port Modbus IIoT (Industrial IoT) et un port 1GbE pour la connectivité filaire. Le nouveau point d’accès offre également une sécurité renforcée avec une radio de balayage de fréquences dédiée.

Le nouvel OmniAccess Stellar AP 1301 offre toutes les fonctionnalités standard du Wi-Fi 6 et sera apprécié par les petites et moyennes entreprises désireuses d’aller de l’avant avec une infrastructure numérique moderne et innovante.

Comme tous les points d’accès de la gamme OmniAccess Stellar, l’OmniAccess Stellar AP1311 et l’OmniAccess Stellar AP1301 s’appuient sur une architecture distribuée qui a fait ses preuves, avec un contrôleur virtuel intégré, éliminant ainsi l’achat d’appareils de contrôle centralisés, coûteux avec leurs contraintes inhérentes en tant que point de défaillance unique et goulot d’étranglement du trafic.

La gamme de produits OmniAccess Stellar, basée sur une architecture de contrôle distribuée, offre une plus grande flexibilité, résilience et évolutivité pour les départements informatiques, et simplifie les ajouts et les modifications sur le réseau WLAN.

Comme tous les produits et solutions de réseau d’entreprise d’Alcatel-Lucent, les nouveaux points d’accès être gérés et configurés à l’aide du système de gestion de réseau unique OmniVista d’Alcatel-Lucent, disponible on-premise ou dans le Cloud, afin de faciliter et de sécuriser l’intégration des utilisateurs et objets connectés.

Les nouveaux points d’accès sont dotés d’une technologie intégrée d’inspection approfondie des paquets (DPI - Deep Packet Inspection) permettant une surveillance des applications en temps réel, le mise en place de filtrage du contenu Web et des analyses avancées. Les administrateurs bénéficient d’une visibilité complète sur le réseau pour simplifier le déploiement et le dépannage de l’infrastructure LAN filaire et sans-fil sur une même interface.