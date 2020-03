Alcatel-Lucent Enterprise RainbowTM certifié HDS en santé

mars 2020 par Marc Jacob

Alcatel-Lucent Enterprise propose des solutions de communications et d’infrastructures réseaux, sur site, hybrides et dans le cloud.

Partenaire historique des établissements de santé, en France et dans le monde, Alcatel-Lucent Enterprise connecte les patients, les soignants et personnels des établissements de santé avec leur écosystème, sur leur territoire, afin d’optimiser les parcours de soin.

« Rainbow Service HDS » est une plate-forme professionnelle de communication et de collaboration dans le cloud, flexible et ouverte, disponible sous deux formes complémentaires :

• Une application « clé-en-main » de communications unifiées (Unified Communications as-a-Service / UCaaS), disponible sur PC/Mac et smartphone (Android/IOS) offrant des fonctionnalités de communication et de collaboration avancées (gestion des contacts, présence, chat, audio/vidéo, conférence, partage d’écran et de fichiers, et plus encore) à destination des soignants et personnels administratifs, afin de simplifier leur quotidien,

• Une Plateforme de Communication as-a-Service (Communication Platform as à Service / CPaaS) offrant un ensemble d’APIs permettant à tout développeur, éditeur ou intégrateur d’enrichir rapidement et simplement son application métier, en bénéficiant du savoir-faire reconnu d’Alcatel-Lucent Enterprise : la communication, la connectivité, la collaboration et la notification.

L’offre « Rainbow Service HDS », développée en France, est certifiée sur l’ensemble des activités du référentiel HDS grâce aux activités d’hébergement d’OVH Healthcare (certifié en tant qu’hébergeur d’infrastructure avec des data centers localisés en France) et aux activités d’infogéreur d’Alcatel-Lucent Enterprise.

L’offre « Rainbow Service HDS » couvre exhaustivement les six catégories de la certification HDS. En complément des trois premiers champs d’application couverts par OVH Healthcare, l’hébergeur de Rainbow, que sont : 1. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastucture matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé, 2. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé, 3. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information,

le périmètre de la certification obtenue par Alcatel-Lucent Enterprise couvre les champs d’application 4, 5 et 6 prévus dans le référentiel d’exigences relatives à la protection des données de santé à caractère personnel, que sont : 4. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé, 5. l’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé, 6. la sauvegarde externalisée des données de santé.

En plus de la certification HDS, l’offre Rainbow est certifiée ISO 27001, norme relative au management de la sécurité de l’information, et est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).