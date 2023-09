Alation nommée Leader dans le rapport 2023 sur les solutions de gouvernance des données de Forrester

septembre 2023 par Marc Jacob

Alation, Inc. a été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Data Governance Solutions, Q3 2023. La recherche identifie, analyse et note sept fournisseurs de premier plan proposant des produits dotés de capacités de gouvernance des données. D’après le rapport, « Alation fait figure de leader grâce à son approche intelligente de gouvernance fédérée ».

Comme indiqué dans le rapport, parmi les entreprises évaluées, « l’offre d’Alation se différencie en alliant de solides compétences techniques dans le domaine de l’apprentissage machine (AM) et des capacités de classification intelligente des actifs avec une focalisation indéfectible sur les outils de collaboration et les modèles d’évaluation des données. » Le rapport note également que « la feuille de route [de la société] se concentre sur l’automatisation alimentée par l’IA des capacités de gestion des politiques, des flux de travail améliorés et ses capacités d’analyse, ainsi que sur un lignage de bout en bout exploitable et collaboratif. »

« Les clients de référence signalent de hauts niveaux de satisfaction concernant la capacité de la solution à permettre un modèle de gouvernance fédérée flexible aux niveaux technique et commercial, tout en aidant les responsables de la gouvernance à prouver la valeur tangible de leurs programmes dans l’ensemble de l’entreprise. Alation convient parfaitement aux acheteurs en quête de capacités de découverte et de catalogage des données de premier choix, accompagnées par de solides outils de lignage et de collaboration », explique le rapport de Forrester dans sa recherche.

Tous les fournisseurs ont été évalués selon 29 critères et groupés dans trois catégories de haut niveau : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. Alation a reçu les scores les plus élevés possibles dans 12 critères, parmi lesquels la gestion de la gouvernance des données au sein de la catégorie « offre actuelle », ainsi que le classement le plus élevé possible parmi tous les fournisseurs dans la catégorie « stratégie ».