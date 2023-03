Alation a été qualifiée de leader de l’innovation dans le rapport GigaOm Radar for Data Governance

mars 2023 par Marc Jacob

Alation Inc. a été qualifiée de leader de l’innovation dans le rapport GigaOm Radar for Data Governance. Alation est positionnée comme un « Fast Mover » (une entreprise agissant rapidement), mettant en valeur son approche dynamique et diversifiée vis-à-vis d’une gouvernance mettant des données de confiance entre les mains des utilisateurs tout en réduisant le risque. Alation a reçu les meilleures notes possibles sur des critères clés, notamment la console de gestion centrale, le catalogage des données sensibles, la classification automatique et la provenance des données.

« Alation est un leader du Gigaom Radar for Data Governance, et permet aux utilisateurs finaux de découvrir les données fiables pendant leur utilisation », a déclaré Andrew Brust, responsable de la catégorie des données et analyses chez GigaOm. « Cette capacité cruciale s’appuie sur l’intégration par Alation de son catalogue de données leader du marché à la Data Governance App. La gouvernance est essentielle pour les entreprises à la recherche de données leur permettant de tirer profit des opportunités commerciales modernes et souhaitant améliorer leur délai de transformation en informations exploitables, et c’est ce qu’offre la solution de gouvernance d’Alation avec une grande efficacité. L’entreprise continue d’investir dans ses capacités de gouvernance des données alors que les besoins des clients évoluent, les aidant à maintenir une conformité réglementaire actualisée, la confidentialité des données et des contrôles d’accès rigoureux. »

Alation a reçu des notes exceptionnelles dans trois catégories d’évaluation : délai d’accès, décentralisation et contextualisation. Selon le rapport GigaOm Radar, les forces d’Alation comprennent ses capacités intégrées dans son produit phare, Alation Data Catalog. Avec le catalogue de données comme base, la société simplifie et accélère la gérance des données et fournit une console de gestion rationalisée pour les politiques de gouvernance. Par ailleurs, Alation démontre son engagement vis-à-vis de la gouvernance des données à travers une option de services professionnels permettant d’évaluer les programmes de gouvernance d’une entreprise, de les améliorer et de configurer leurs besoins uniques sur l’application de gouvernance.

Le rapport GigaOm Radar analyse certains critères pour chaque fournisseur sur la base des ensembles de fonctionnalités et capacités de gouvernance techniques de leurs produits, notamment la maturité par rapport à l’innovation ainsi que l’approche fonctionnalité par rapport à l’approche plateforme. Contrairement à d’autres rapports, GigaOm Radar ne considère pas la part de marché fournisseur comme un indicateur, se concentrant plutôt sur la valeur de l’innovation et la différentiation par rapport à la position actuelle du marché. Plus une solution se trouve près du centre du radar, plus son exécution et sa valeur sont élevées : Alation est reconnue comme un leader de la gouvernance des données, occupant une position proche du centre.

Selon GigaOm, la gouvernance des données est « la conservation et la protection des données d’une entreprise ». Le rapport GigaOm Radar comprend une enquête sur le marché des produits de gouvernance des données, qui sont évalués sur des critères clés comme le délai d’accès, l’utilisabilité, la décentralisation, l’évolutivité et la contextualisation.