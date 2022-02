Alantra conseille les actionnaires de Zenika dans le cadre de son LBO secondaire

février 2022 par Marc Jacob

Créée en 2006 par Carl Azoury, Zenika est une société de services informatiques spécialisée dans la transformation numérique, organisationnelle et managériale des entreprises. Zenika propose à ses clients une large gamme de services, avec des équipes expertes en Big Data, Green IT, DevOps, Mobilité, Cloud, Agilité, Sécurité etc. Reconnue pour son haut niveau d’expertise technique, la société est un contributeur majeur de la communauté de développeurs open source GitHub. Elle est présente en France, au Canada, au Maroc et à Singapour, avec plus de 550 employés et 10 centres de formation à travers ces régions. Le portefeuille de clients de Zenika comprend de grands noms français des services publics, de la distribution, de la banque et de l’assurance.

Cette opération permettra à Zenika de renforcer sa visibilité sur le marché, d’accélérer son développement commercial et de bénéficier de la communauté de start-up de BPI. En outre, l’investissement en capital de BPI soutiendra la stratégie de croissance internationale de la société.