Alan déploie avec Tanker la première messagerie médicale chiffrée de bout en bout

novembre 2020 par Marc Jacob

Première assurance-santé dématérialisée et indépendante d’Europe, Alan collabore avec Tanker, entreprise spécialisée dans la sécurisation des données, pour réinventer le parcours de soin digital et préserver la vie privée de ses membres.

Alan et Tanker proposent depuis octobre 2020 la première messagerie médicale chiffrée de bout en bout dans une application grand public. Cette innovation est pour Alan le premier pas vers la création d’une application de santé européenne personnalisée, sécurisée et respectueuse du secret médical.

Le chiffrement de bout en bout garantit aux 115 000 membres d’Alan un contrôle total et exclusif de leurs données de santé. Ni Alan, ni Tanker, ni leurs hébergeurs ne peuvent accéder aux informations échangées sur le chat médical entre les membres et l’équipe médicale d’Alan. Cette technologie, jusqu’ici réservée aux services de messagerie comme WhatsApp, ou intégrée par défaut aux applications Apple (iMessage, Apple Health), est totalement démocratisée par Tanker.

Une transformation profonde des usages

La crise sanitaire a provoqué une explosion de la télémédecine, avec une moyenne de 400 000 actes par semaine depuis avril 2020, contre 35 000 actes par mois en février 2020. Cette révolution des usages implique une évolution des risques liés aux pratiques médicales.

Dans ce contexte, le respect de la vie privée et la protection des données des membres sont plus que jamais primordiales pour Alan. En s’alliant avec Tanker pour chiffrer sa messagerie médicale de bout en bout, Alan réinvente le parcours de soin pour ses membres et contribue à la transformation du système de santé sans transiger sur le secret médical ni le respect de la vie privée.

« La protection de la vie privée est un sujet de préoccupation de tous les utilisateurs de services sur internet. C’est encore plus le cas en matière de santé. Alan investit dans la technologie pour que chacun puisse bénéficier du meilleur des soins avec l’esprit tranquille. » Charles Gorintin, co-fondateur et CTO d’Alan

« Respecter pleinement le secret médical et assurer un niveau de sécurité maximal aux patients qui utilisent notre messagerie médicale est primordial. Avec le chiffrement de bout en bout, seuls les médecins ont accès au contenu des conversations médicales. Le contraire aurait été impensable. » Dr Pierre-Auguste Beaucoté, Médecin généraliste chez Alan

« Sans secret médical, il n’y aura pas de digitalisation de la santé. Alan porte une vision qui va fondamentalement simplifier notre rapport à la santé dans les années à venir. Nous sommes fiers de les accompagner et de leur fournir l’infrastructure nécessaire à la sécurisation de leur plateforme. » Clément Ravouna, co-fondateur et CEO de Tanker