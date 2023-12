Akidaia, lauréat du CES 2024 Innovation Awards, dans la catégorie « Cybersecurity & Personal Privacy »

décembre 2023 par Marc Jacob

Akidaia est l’une des rares start-ups à être primées dans l’Hexagone, et Akidaia fait partie des 16 startups de la délégation de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur qui participeront au CES 2024.

Pour la 7ème année consécutive, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, risingSUD, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Métropole Toulon Provence Méditerranée accompagneront 16 start-ups régionales à Las Vegas afin de les aider dans leur développement à l’international.

Depuis plus de 30 ans, l’ensemble des solutions de contrôle d’accès fonctionnant par badges, QRCodes, biométrie, etc. ont toujours besoin d’être connectées à un réseau pour vérifier les autorisations d’accès dans une base de données.

Ces solutions de contrôle d’accès posent problèmes :

• La mise en place d’une infrastructure réseau est lourde et coûteuse, notamment dans le tertiaire et les établissements recevant du public.

• Il est très compliqué, voire impossible de contrôler les accès sur des sites temporaires tels que les chantiers, et les sites isolés comme les lieux de stockage, les sites industriels ou simplement les locaux techniques,

• Enfin, si les systèmes d’ouverture sont reliés à un réseau, ces points d’accès deviennent vulnérables aux risques cyber.

C’est pour répondre à ces problématiques qu’Akidaia a développé un boîtier de gestion et de contrôle des accès non-connecté. La « minibox » d’Akidaia, fabriquée en France, se branche en moins de 10 minutes sur un système d’ouverture électrifié, comme une porte, une barrière, un portail, un tourniquet ou même un ascenseur, et permet immédiatement de gérer et contrôler l’accès aux zones sécurisées, même en l’absence de connexion.

Le boîtier électronique Akidaia fonctionne comme une boîte noire, il n’a pas d’être relié à un réseau, ne stocke aucune donnée utilisateurs, aucune clé et n’a pas besoin d’être paramétré.

Sécurisation ainsi que facilité d’installation et d’utilisation en font donc un outil séduisant et déployable à grande échelle à moindre coût pour les entreprises et institutions.

Les boîtiers Akidaia s’installent en quelques minutes, sans aucuns travaux. Ils peuvent ainsi être installés sur un site industriel, une zone de stockage ou de maintenance, un local technique en sous-sol... Mais d’autres marchés, ayant le même souci d’une sécurité multisites, s’ouvrent à Akidaia, à commencer par les lieux historiques, les chantiers, les universités et les écoles, …

A titre d’exemple, certaines écoles proposent souvent des QR codes pour accéder aux salles ou bâtiments, mais ceux-ci sont très facilement partagés par les étudiants, et les badges perdus ou facilement copiés, nécessitent un temps important de paramétrage et de suivi. Avec la solution Akidaia, il est simple d’accorder des droits d’accès à des centaines d’élèves en définissant les jours et les heures par exemple.

Un autre secteur prometteur pour Akidaia est le BTP. Les chantiers ont des besoins de sécurisation sur une période relativement courte. Les minibox peuvent être débranchées et réutilisées facilement et rapidement à volonté, pour un retour sur investissement facilement identifiable.