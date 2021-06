Akamai renforce sa plateforme d’edge computing

juin 2021 par Marc Jacob

Depuis son lancement, la solution d’Edge Computing sans serveur EdgeWorkers signée Akamai permet aux développeurs de créer et diffuser des expériences digitales depuis la plateforme d’Akamai à un niveau jamais égalé dans le monde. Avec cette dernière version, Akamai offre aux développeurs des fonctionnalités encore plus riches et un meilleur contrôle en architecture informatique dite distribuée.

Les nouvelles améliorations apportées à la plateforme edge d’Akamai incluent :

• Une flexibilité accrue pour EdgeWorkers, ce qui facilite encore davantage le déploiement de code en architecture décentralisée. Les nouveaux niveaux de ressources offrent aux développeurs plusieurs combinaisons de performances et de mémoire, ainsi que des options de tarification adaptées à leurs besoins. Les deux niveaux — le service de base (Basic Compute) dédié aux applications nécessitant des performances et une mémoire réduites, et le service dynamique (Dynamic Compute) pour les applications avec des exigences supérieures — incluent une utilisation gratuite pour 60 millions d’événements EdgeWorkers combinés par mois, soit 30 millions par niveau.

• EdgeKV fournit un accès haute disponibilité et à faible latence aux données pour le code personnalisé edge. EdgeKV est un magasin de valeurs-clés distribué à l’échelle mondiale qui simplifie et accélère les fonctions de base de données pour les applications utilisées en environnement décentralisé (edge). Il dispense du recours à un langage de requête complexe et prend en charge un large éventail de types de données. Par exemple, une entreprise de sport et divertissement utilise EdgeKV avec EdgeWorkers pour réaliser des calculs de géolocalisation complexes. La fonctionnalité établit des cartes incluant la position géographique (longitude et latitude) des utilisateurs par rapport aux frontières de l’État, ce qui contribue à assurer la conformité de leur service avec les lois de chaque Etat.

• API Acceleration, la dernière offre de diffusion d’Akamai spécialement optimisée pour le trafic API, propose une fiabilité et des performances accrues pour une utilisation à grande échelle. Les applications gourmandes en API étant de plus en plus utilisées, le trafic API a explosé. En 2020, Akamai a distribué plus de 300 000 milliards de requêtes API, soit une augmentation de 53 % par rapport à l’année précédente. API Acceleration utilise une infrastructure spéciale, des ressources propres et un routage prioritaire pour garantir la réussite des transactions API.